BES'te kategorilerine göre en fazla kaybettiren fonlar
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BES'te kategorilerine göre en fazla kaybettiren fonlar

04.12.2020 14:31 | Son Güncelleme: 04.12.2020 14:34
BES'te kategorilerine göre en fazla kaybettiren fonlar

Bireysel Emeklilik Sistemi (BES) fonları arasında kategorilere göre günlük en fazla kaybettiren fonlar şöyle: Fon AdıSon FiyatSon Getiri %Emeklilik Fonları (BES) - Borçlanma Araçları Cigna Finans Em. ve Hay. K.B.A. EYF0,030559-0,71Garanti Em. Hay. K.B.A. EYF0,042461-0,70Cigna Finans Em. ve Hay. K.

Bireysel Emeklilik Sistemi (BES) fonları arasında kategorilere göre günlük en fazla kaybettiren fonlar şöyle:

Fon AdıSon FiyatSon Getiri %
Emeklilik Fonları (BES) - Borçlanma Araçları
Cigna Finans Em. ve Hay. K.B.A. EYF0,030559-0,71
Garanti Em. Hay. K.B.A. EYF0,042461-0,70
Cigna Finans Em. ve Hay. K.B.A. Gr. EYF0,020795-0,70
Allianz Yaşam ve Em. Borç. Araç. EYF0,080649-0,70
VEM Birinci Kamu Borçlanma Araçları Grup EYF0,045093-0,66
Emeklilik Fonları (BES) - Hisse Senedi
Anadolu Hayat Em. İş Bankası İştirak Endeksi EYF0,074297-0,96
Fiba Em. ve Hay. His. Sen. Gr. EYF0,048150-0,26
Allianz Yaşam ve Em. Koç İştirak Endeksi EYF0,046386-0,22
Emeklilik Fonları (BES) - Karma & Esnek Fonlar
Allianz Yaşam ve Em. Katkı EYF0,019880-1,06
Cigna Finans Em. ve Hay. Katkı EYF0,020492-1,05
Aegon Emeklilik ve Hay. Katkı EYF0,020291-1,05
NN Hay. Em. Katkı EYF0,021696-1,04
Allianz Hayat Em. Katkı EYF0,020018-1,03
Emeklilik Fonları (BES) - Katılım Fonları
Bereket Em. ve Hay. Katılım Değ. Gr. EYF0,026470-0,25
HEM Katılım Standart EYF0,021950-0,19
Allianz Yaşam ve Em. Katılım Stand. EYF0,017347-0,14
Garanti Em. Hay. Katılım Stand. EYF0,021874-0,13
Axa Hayat ve Em. Katılım Değ. EYF0,027455-0,13
(Not: Analiz içerikleri fonbul.com'dan alınmıştır.)

Kaynak: Anadolu Ajansı / Bahar Kara

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