BES'te kategorilerine göre en fazla kaybettiren fonlar
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BES'te kategorilerine göre en fazla kaybettiren fonlar

27.11.2020 13:55 | Son Güncelleme: 27.11.2020 13:58
BES'te kategorilerine göre en fazla kaybettiren fonlar

Bireysel Emeklilik Sistemi (BES) fonları arasında kategorilere göre günlük en fazla kaybettiren fonlar şöyle: Fon AdıSon FiyatSon Getiri %Emeklilik Fonları (BES) - Borçlanma Araçları HEM Kamu Dış Borçlanma Araçları EYF0,050320-0,66ZEM Kamu Dış Borçlanma Araçları EYF0,054144-0,66MetLife Em. ve Hay.

Bireysel Emeklilik Sistemi (BES) fonları arasında kategorilere göre günlük en fazla kaybettiren fonlar şöyle:

Fon AdıSon FiyatSon Getiri %
Emeklilik Fonları (BES) - Borçlanma Araçları
HEM Kamu Dış Borçlanma Araçları EYF0,050320-0,66
ZEM Kamu Dış Borçlanma Araçları EYF0,054144-0,66
MetLife Em. ve Hay. K.D.B.A. EYF0,053894-0,57
VEM Kamu Dış Borçlanma Araçları EYF0,102778-0,57
Cigna Finans Em. ve Hay. Dış Borç. Araç. EYF0,014213-0,55
Emeklilik Fonları (BES) - Fon Sepeti Fonları
Fiba Em. ve Hay. Kare Port. Fon Sepeti EYF0,017668-0,05
Emeklilik Fonları (BES) - Hisse Senedi
AvivaSA Em. ve Hay. B.R.I.C. Ülkeleri Yab. Değ. EYF0,044237-0,47
Anadolu Hayat Em. B.R.I.C. Ülkeler Yab. Değ. EYF0,051203-0,18
Emeklilik Fonları (BES) - Karma & Esnek Fonlar
Fiba Em. ve Hay. Perform Portföy Değ. EYF0,014727-0,94
AvivaSA Em. ve Hay. Bir. Değ. EYF0,075719-0,45
VEM Pera 2 Değişken Grup EYF0,021045-0,27
Allianz Yaşam ve Em. Ata Fin. Din. Değ. Gr. EYF0,022659-0,24
VEM Birinci Değişken EYF0,047098-0,21
Emeklilik Fonları (BES) - Katılım Fonları
Katılım Em. ve Hay. Agr. Katılım Değ. (Döviz) EYF0,029460-0,57
Katılım Em. ve Hay. Emlak Kat. Bank. Kat. Değ. EYF0,013591-0,09
Katılım Em. ve Hay. Den. Katılım Değ. EYF0,028050-0,04
Emeklilik Fonları (BES) - Kıymetli Madenler
Bereket Em. ve Hay. Altın Katılım EYF0,049603-0,60
HEM Altın Katılım EYF0,030222-0,56
VEM Altın Katılım EYF0,051381-0,56
ZEM Altın Katılım EYF0,049324-0,56
Axa Hayat ve Em. Altın Katılım EYF0,045296-0,55
(Not: Analiz içerikleri fonbul.com'dan alınmıştır.)

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Kaynak: Anadolu Ajansı / Bahar Kara

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