BES'te kategorilerine göre en fazla kaybettiren fonlar

Bireysel Emeklilik Sistemi (BES) fonları arasında kategorilere göre günlük en fazla kaybettiren fonlar şöyle: Fon AdıSon FiyatSon Getiri %Emeklilik Fonları (BES) - Borçlanma Araçları Allianz Hayat Em. K.D.B.A. Gr. EYF0,093967-1,53ZEM Kamu Dış Borçlanma Araçları EYF0,052513-1,52Allianz Yaşam ve Em.

Bireysel Emeklilik Sistemi (BES) fonları arasında kategorilere göre günlük en fazla kaybettiren fonlar şöyle: Fon Adı Son Fiyat Son Getiri % Emeklilik Fonları (BES) - Borçlanma Araçları Allianz Hayat Em. K.D.B.A. Gr. EYF 0,093967 -1,53 ZEM Kamu Dış Borçlanma Araçları EYF 0,052513 -1,52 Allianz Yaşam ve Em. Bir. K.D.B.A. EYF 0,137971 -1,52 Allianz Hayat Em. Bir. K.D.B.A. EYF 0,138831 -1,51 Anadolu Hayat Em. Bir. K.D.B.A. EYF 0,121387 -1,50 Emeklilik Fonları (BES) - Fon Sepeti Fonları Fiba Em. ve Hay. Kare Port. Fon Sepeti EYF 0,017236 -0,47 Emeklilik Fonları (BES) - Hisse Senedi AvivaSA Em. ve Hay. B.R.I.C. Ülkeleri Yab. Değ. EYF 0,041647 -1,28 Anadolu Hayat Em. B.R.I.C. Ülkeler Yab. Değ. EYF 0,047868 -0,98 Emeklilik Fonları (BES) - Karma & Esnek Fonlar AvivaSA Em. ve Hay. Bir. Değ. EYF 0,073014 -0,92 Anadolu Hayat Em. Bir. Değ. EYF 0,107958 -0,65 VEM Birinci Değişken EYF 0,045884 -0,62 Allianz Yaşam ve Em. Karma EYF 0,175498 -0,56 Garanti Em. Hay. Üçüncü Değişken EYF 0,031851 -0,54 Emeklilik Fonları (BES) - Katılım Fonları Katılım Em. ve Hay. Agr. Katılım Değ. (Döviz) EYF 0,028219 -0,95 Garanti Em. Hay. Katılım Değ. EYF 0,029614 -0,13 Bereket Em. ve Hay. Muh. Katılım Değ. EYF 0,026263 -0,01 Emeklilik Fonları (BES) - Kıymetli Madenler Fiba Em. ve Hay. Altın EYF 0,050886 -0,64 Axa Hayat ve Em. Altın Katılım EYF 0,045005 -0,63 Anadolu Hayat Em. Altın Katılım EYF 0,047379 -0,63 NN Hay. Em. Altın EYF 0,029717 -0,62 Garanti Em. Hay. Altın EYF 0,052742 -0,62 (Not: Analiz içerikleri fonbul.com'dan alınmıştır.) (Not: Analiz içerikleri fonbul.com'dan alınmıştır.) Kaynak: Anadolu Ajansı / Bahar Kara İlgili Haberler Bakan Varank: Avrupa'da sanayi üretimini en fazla artıran ülke olduk Borsa günün ilk yarısında tüm zamanların en yüksek seviyesini gördü Elazığ'da 2 bin 500'den fazla konut teslim aşamasına geldi