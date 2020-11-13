Son dakika: En fazla kaybettiren BES fonları

Son dakika ekonomi haberi: Bireysel Emeklilik Sistemi (BES) fonları arasında günün en fazla kaybettirenleri yüzde 4,33 ile "AvivaSA Em. ve Hay. B.R.I.C. Ülkeleri Yab. Değ. EYF", yüzde 3,14 ile "Anadolu Hayat Em. B.R.I.C. Ülkeler Yab. Değ. EYF" ve yüzde 2,87 ile "Katılım Em. ve Hay. Agr. Katılım Değ. (Döviz) EYF" oldu.