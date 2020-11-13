Son dakika: En fazla kaybettiren BES fonları
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Son dakika: En fazla kaybettiren BES fonları

13.11.2020 14:51 | Son Güncelleme: 13.11.2020 14:55
Son dakika: En fazla kaybettiren BES fonları

Son dakika ekonomi haberi: Bireysel Emeklilik Sistemi (BES) fonları arasında günün en fazla kaybettirenleri yüzde 4,33 ile "AvivaSA Em. ve Hay. B.R.I.C. Ülkeleri Yab. Değ. EYF", yüzde 3,14 ile "Anadolu Hayat Em. B.R.I.C. Ülkeler Yab. Değ. EYF" ve yüzde 2,87 ile "Katılım Em. ve Hay. Agr. Katılım Değ. (Döviz) EYF" oldu.

Bireysel Emeklilik Sistemi (BES) fonları arasında günün en fazla kaybettirenleri yüzde 4,33 ile "AvivaSA Em. ve Hay. B.R.I.C. Ülkeleri Yab. Değ. EYF", yüzde 3,14 ile "Anadolu Hayat Em. B.R.I.C. Ülkeler Yab. Değ. EYF" ve yüzde 2,87 ile "Katılım Em. ve Hay. Agr. Katılım Değ. (Döviz) EYF" oldu.

BES fonları içinde günün en fazla kaybettiren 10 fonu şöyle:

Ad Fon Fiyatı Fon Getiri (%)
AvivaSA Em. ve Hay. B.R.I.C. Ülkeleri Yab. Değ. EYF 0,041676 -4,33
Anadolu Hayat Em. B.R.I.C. Ülkeler Yab. Değ. EYF 0,048355 -3,14
Katılım Em. ve Hay. Agr. Katılım Değ. (Döviz) EYF 0,028830 -2,87
NN Hay. Em. Altın EYF 0,030505 -2,79
BNP Paribas Cardif Em. Altın EYF 0,048886 -2,79
AvivaSA Em. ve Hay. Altın EYF 0,050793 -2,78
Garanti Em. Hay. Altın EYF 0,054139 -2,77
Allianz Hayat Em. Altın EYF 0,047875 -2,77
Allianz Yaşam ve Em. Altın EYF 0,048961 -2,77
Anadolu Hayat Em. Altın Katılım EYF 0,048645 -2,77
(Not: Analiz içerikleri fonbul.com'dan alınmıştır.)

Kaynak: Anadolu Ajansı / Bahar Kara

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