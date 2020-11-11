BES'te kategorilerine göre en fazla kaybettiren fonlar
11.11.2020 14:51 | Son Güncelleme: 11.11.2020 14:51
Bireysel Emeklilik Sistemi (BES) fonları arasında kategorilere göre günlük en fazla kaybettiren fonlar şöyle:
Fon Adı Son Fiyat Son Getiri %
Emeklilik Fonları (BES) - Borçlanma Araçları
Anadolu Hayat Em. İki. K.D.B.A. EYF 0,098951 -0,02
Emeklilik Fonları (BES) - Hisse Senedi.
Bireysel Emeklilik Sistemi (BES) fonları arasında kategorilere göre günlük en fazla kaybettiren fonlar şöyle:
|Fon Adı
|Son Fiyat
|Son Getiri %
|Emeklilik Fonları (BES) - Borçlanma Araçları
|Anadolu Hayat Em. İki. K.D.B.A. EYF
|0,098951
|-0,02
|Emeklilik Fonları (BES) - Hisse Senedi
|Allianz Yaşam ve Em. BIST Temettü Endeksi EYF
|0,029140
|-0,22
|AvivaSA Em. ve Hay. Tem. Ödeyen Şir. His. Sen. EYF
|0,047457
|-0,05
|Emeklilik Fonları (BES) - Karma & Esnek Fonlar
|VEM Turkcell Çalış. Yön. Pera 1 Değiş. Grup EYF
|0,019299
|-3,55
|Garanti Em. Hay. Üçüncü Değişken EYF
|0,033500
|-0,83
|Allianz Yaşam ve Em. Karma Gr. EYF
|0,127219
|-0,82
|Allianz Hayat Em. Karma EYF
|0,100669
|-0,70
|Allianz Yaşam ve Em. Karma EYF
|0,180449
|-0,70
|Emeklilik Fonları (BES) - Katılım Fonları
|Katılım Em. ve Hay. Emlak Kat. Bank. Kat. Değ. EYF
|0,013804
|-0,42
|Bereket Em. ve Hay. Muh. Katılım Değ. EYF
|0,026550
|-0,34
|Fiba Em. ve Hay. Mükafat Port. Katılım Değ. EYF
|0,019203
|-0,26
|Emeklilik Fonları (BES) - Kıymetli Madenler
|NN Hay. Em. Altın EYF
|0,032411
|-2,95
|BNP Paribas Cardif Em. Altın EYF
|0,051938
|-2,95
|AvivaSA Em. ve Hay. Altın EYF
|0,053956
|-2,94
|Axa Hayat ve Em. Altın Katılım EYF
|0,049080
|-2,93
|Metlife Emeklilik ve Hayat A.Ş.Altın Katılım EYF
|0,016353
|-2,93
Kaynak: Anadolu Ajansı / Bahar Kara
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