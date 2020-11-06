En fazla kaybettiren BES fonları

Bireysel Emeklilik Sistemi (BES) fonları arasında günün kaybettirenleri yüzde 0,04 ile "Katılım Em. ve Hay. Katılım Stand. EYF", yüzde 0,03 ile "Anadolu Hayat Em. İki. Borç. Araç. Gr. EYF" ve yüzde 0,02 ile "Fiba Em. ve Hay. Borç. Araç. EYF" oldu.