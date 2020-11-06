En fazla kaybettiren BES fonları
HABER SON DAKİKA KORONAVİRÜS MAGAZİN SPOR EKONOMİ TÜMÜ
ABD, 46. başkanını seçiyor! Nefes kesen yarışta son durum

En fazla kaybettiren BES fonları

06.11.2020 14:23 | Son Güncelleme: 06.11.2020 14:27
En fazla kaybettiren BES fonları

Bireysel Emeklilik Sistemi (BES) fonları arasında günün kaybettirenleri yüzde 0,04 ile "Katılım Em. ve Hay. Katılım Stand. EYF", yüzde 0,03 ile "Anadolu Hayat Em. İki. Borç. Araç. Gr. EYF" ve yüzde 0,02 ile "Fiba Em. ve Hay. Borç. Araç. EYF" oldu.

Bireysel Emeklilik Sistemi (BES) fonları arasında günün kaybettirenleri yüzde 0,04 ile "Katılım Em. ve Hay. Katılım Stand. EYF", yüzde 0,03 ile "Anadolu Hayat Em. İki. Borç. Araç. Gr. EYF" ve yüzde 0,02 ile "Fiba Em. ve Hay. Borç. Araç. EYF" oldu.

BES fonları içinde günün kaybettiren 5 fonu şöyle:

Ad Fon Fiyatı Fon Getiri (%)
Katılım Em. ve Hay. Katılım Stand. EYF 0,021206 -0,04
Anadolu Hayat Em. İki. Borç. Araç. Gr. EYF 0,075723 -0,03
Fiba Em. ve Hay. Borç. Araç. EYF 0,031143 -0,02
Cigna Finans Em. ve Hay.Borç. Araç. EYF 0,010721 -0,02
Allianz Hayat Em. Borç. Araç. Gr. EYF 0,047920 -0,02
(Not: Analiz içerikleri fonbul.com'dan alınmıştır.)

Kaynak: Anadolu Ajansı / Bahar Kara

İlgili Haberler

Ekimde fiyatı en fazla artan ürün erkek kazağı, en çok düşen ürün limon oldu
Ekimde fiyatı en fazla artan ürün erkek kazağı, en çok düşen ürün limon oldu
Manisa en fazla araç sayısına sahip 9. şehir
Manisa en fazla araç sayısına sahip 9. şehir
Doğu'da en fazla ihracat Malatya'dan gerçekleştiriliyor
Doğu'da en fazla ihracat Malatya'dan gerçekleştiriliyor
Haber Yorumları
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.

Manşet

Haberler

Haber Hakkımızda Reklam Webmaster İşbirliği Künye İletişim RSS Sitene Ekle
Haberler.com Facebook Sayfası Haberler.com Twitter Sayfası Haberler.com Instagram Sayfası
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Foto Galeri
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya Gündem
Gündem Fuat Oktay Özgür Özel Murat Kurum Emmanuel Macron Mevlüt Çavuşoğlu
Magazin Şeyma Subaşı Hazar Ergüçlü Oktay Kaynarca İzzet Yıldızhan
Spor Erol Bulut Fatih Terim Mbaye Diagne Eddie Newton Malcolm Thomas
Daha Fazla Konya Kasım Deprem Twitter
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Şu an buradasınız: En fazla kaybettiren BES fonları - Ekonomi
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir] 6.11.2020 14:46:53. #1.15#
title