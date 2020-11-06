En fazla kaybettiren BES fonları
06.11.2020 14:23 | Son Güncelleme: 06.11.2020 14:27
Bireysel Emeklilik Sistemi (BES) fonları arasında günün kaybettirenleri yüzde 0,04 ile "Katılım Em. ve Hay. Katılım Stand. EYF", yüzde 0,03 ile "Anadolu Hayat Em. İki. Borç. Araç. Gr. EYF" ve yüzde 0,02 ile "Fiba Em. ve Hay. Borç. Araç. EYF" oldu.
Bireysel Emeklilik Sistemi (BES) fonları arasında günün kaybettirenleri yüzde 0,04 ile "Katılım Em. ve Hay. Katılım Stand. EYF", yüzde 0,03 ile "Anadolu Hayat Em. İki. Borç. Araç. Gr. EYF" ve yüzde 0,02 ile "Fiba Em. ve Hay. Borç. Araç. EYF" oldu.
BES fonları içinde günün kaybettiren 5 fonu şöyle:
|Ad
|Fon Fiyatı
|Fon Getiri (%)
|Katılım Em. ve Hay. Katılım Stand. EYF
|0,021206
|-0,04
|Anadolu Hayat Em. İki. Borç. Araç. Gr. EYF
|0,075723
|-0,03
|Fiba Em. ve Hay. Borç. Araç. EYF
|0,031143
|-0,02
|Cigna Finans Em. ve Hay.Borç. Araç. EYF
|0,010721
|-0,02
|Allianz Hayat Em. Borç. Araç. Gr. EYF
|0,047920
|-0,02
Kaynak: Anadolu Ajansı / Bahar Kara
Haber Yorumları
500