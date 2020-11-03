Son dakika haberleri! En fazla kaybettiren BES fonları

Son dakika haberi... Bireysel Emeklilik Sistemi (BES) fonları arasında günün en fazla kaybettirenleri yüzde 0,19 ile "Garanti Em. Hay. K.B.A. EYF", "Cigna Finans Em. ve Hay.Borç. Araç. EYF" ve yüzde 0,15 ile "Allianz Hayat Em. Borç. Araç. EYF" oldu.