Son dakika haberleri! En fazla kaybettiren BES fonları
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Son dakika haberleri! En fazla kaybettiren BES fonları

03.11.2020 15:01 | Son Güncelleme: 03.11.2020 15:05
Son dakika haberleri! En fazla kaybettiren BES fonları

Son dakika haberi... Bireysel Emeklilik Sistemi (BES) fonları arasında günün en fazla kaybettirenleri yüzde 0,19 ile "Garanti Em. Hay. K.B.A. EYF", "Cigna Finans Em. ve Hay.Borç. Araç. EYF" ve yüzde 0,15 ile "Allianz Hayat Em. Borç. Araç. EYF" oldu.

Bireysel Emeklilik Sistemi (BES) fonları arasında günün en fazla kaybettirenleri yüzde 0,19 ile "Garanti Em. Hay. K.B.A. EYF", "Cigna Finans Em. ve Hay.Borç. Araç. EYF" ve yüzde 0,15 ile "Allianz Hayat Em. Borç. Araç. EYF" oldu.

BES fonları içinde günün en fazla kaybettiren 10 fonu şöyle:

Ad Fon Fiyatı Fon Getiri (%)
Garanti Em. Hay. K.B.A. EYF 0,041325 -0,19
Cigna Finans Em. ve Hay.Borç. Araç. EYF 0,010739 -0,19
Allianz Hayat Em. Borç. Araç. EYF 0,076203 -0,15
MetLife Em. ve Hay. B.A. Gr. EYF 0,023738 -0,13
AvivaSA Em. ve Hay. Orta Vad. Borç. Araç. EYF 0,072845 -0,12
Allianz Hayat Em. Borç. Araç. Gr. EYF 0,048015 -0,12
Allianz Yaşam ve Em. Borç. Araç. EYF 0,078770 -0,11
AvivaSA Em. ve Hay. Borç. Araç. Gr. EYF 0,060558 -0,10
Allianz Yaşam ve Em. Borç. Araç. Gr. EYF 0,035919 -0,10
Cigna Finans Em. ve Hay. K.B.A. EYF 0,029847 -0,09
(Not: Analiz içerikleri fonbul.com'dan alınmıştır.)

Kaynak: Anadolu Ajansı / Bahar Kara

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