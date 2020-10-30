BES'te kategorilerine göre en fazla kaybettiren fonlar
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BES'te kategorilerine göre en fazla kaybettiren fonlar

30.10.2020 13:57 | Son Güncelleme: 30.10.2020 14:00
BES'te kategorilerine göre en fazla kaybettiren fonlar

Bireysel Emeklilik Sistemi (BES) fonları arasında kategorilere göre günlük en fazla kaybettiren fonlar şöyle:
Fon Adı Son Fiyat Son Getiri %
Emeklilik Fonları (BES) - Borçlanma Araçları


BNP Paribas Cardif Em. Bir. K.D.B.A.

Bireysel Emeklilik Sistemi (BES) fonları arasında kategorilere göre günlük en fazla kaybettiren fonlar şöyle:

Fon Adı Son Fiyat Son Getiri %
Emeklilik Fonları (BES) - Borçlanma Araçları
BNP Paribas Cardif Em. Bir. K.D.B.A. EYF 0,089874 -0,58
HEM Kamu Dış Borçlanma Araçları EYF 0,048124 -0,56
Axa Hayat ve Em. K.D.B.A. EYF 0,040750 -0,54
Fiba Em. ve Hay. K.D.B.A. Gr. EYF 0,072619 -0,51
BNP Paribas Cardif Em. İki. K.D.B.A. EYF 0,096341 -0,50
Emeklilik Fonları (BES) - Fon Sepeti Fonları
Allianz Yaşam ve Em. 2035 Hedef Fon Sepeti EYF 0,018934 -1,01
Fiba Em. ve Hay. Kare Port. Fon Sepeti EYF 0,016908 -0,66
Emeklilik Fonları (BES) - Hisse Senedi
Fiba Em. ve Hay. His. Sen. Gr. EYF 0,038971 -2,97
AvivaSA Em. ve Hay. His. Sen. EYF 0,077112 -2,55
AvivaSA Em. ve Hay. His. Sen. Gr. EYF 0,077274 -2,54
Anadolu Hayat Em. İki. His. Sen. EYF 0,066203 -2,38
Fiba Em. ve Hay. Oyak Port. His. Sen. EYF 0,061276 -2,38
Emeklilik Fonları (BES) - Karma & Esnek Fonlar
VEM Turkcell Çalış. Yön. Pera 1 Değiş. Grup EYF 0,018865 -2,35
Fiba Em. ve Hay. Tacirler Por. Değ. EYF 0,022980 -2,00
AvivaSA Em. ve Hay. Agr. Değ. EYF 0,069144 -1,64
Anadolu Hayat Em. Agr. Değ. EYF 0,023143 -1,58
NN Hay. Em. Agr. Değ. EYF 0,013716 -1,47
Emeklilik Fonları (BES) - Katılım Fonları
VEM Katılım Hisse Senedi EYF 0,020897 -2,12
HEM Katılım Hisse Senedi EYF 0,030079 -2,10
Katılım Em. ve Hay. Katılım His. Sen. EYF 0,034874 -1,31
Bereket Em. ve Hay. Katılım His. Sen. EYF 0,049770 -1,29
Bereket Em. ve Hay. Büyüme Katılım Değ. EYF 0,027987 -0,81
Emeklilik Fonları (BES) - Kıymetli Madenler
Axa Hayat ve Em. Altın Katılım EYF 0,049112 -0,02
Anadolu Hayat Em. Altın Katılım EYF 0,051692 -0,02
Fiba Em. ve Hay. Altın EYF 0,055368 -0,01
Garanti Em. Hay. Altın EYF 0,057506 -0,01
Metlife Emeklilik ve Hayat A.Ş.Altın Katılım EYF 0,016351 -0,01
(Not: Analiz içerikleri fonbul.com'dan alınmıştır.)

Kaynak: Anadolu Ajansı / Bahar Kara

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