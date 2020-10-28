BES'te kategorilerine göre en fazla kaybettiren fonlar
HABER SON DAKİKA KORONAVİRÜS MAGAZİN SPOR EKONOMİ TÜMÜ

BES'te kategorilerine göre en fazla kaybettiren fonlar

28.10.2020 14:05 | Son Güncelleme: 28.10.2020 14:08
BES'te kategorilerine göre en fazla kaybettiren fonlar

Bireysel Emeklilik Sistemi (BES) fonları arasında kategorilere göre günlük en fazla kaybettiren fonlar şöyle:
Fon Adı Son Fiyat Son Getiri %
Emeklilik Fonları (BES) - Borçlanma Araçları


Garanti Em. Hay. K.B.A. EYF 0,041520 -0,51
Cigna Finans Em. ve Hay.Borç. Araç.

Bireysel Emeklilik Sistemi (BES) fonları arasında kategorilere göre günlük en fazla kaybettiren fonlar şöyle:

Fon Adı Son Fiyat Son Getiri %
Emeklilik Fonları (BES) - Borçlanma Araçları
Garanti Em. Hay. K.B.A. EYF 0,041520 -0,51
Cigna Finans Em. ve Hay.Borç. Araç. EYF 0,010782 -0,48
Allianz Yaşam ve Em. Borç. Araç. Gr. EYF 0,036011 -0,46
Cigna Finans Em. ve Hay. K.B.A. EYF 0,029911 -0,41
Allianz Hayat Em. Borç. Araç. Gr. EYF 0,048154 -0,41
Emeklilik Fonları (BES) - Karma & Esnek Fonlar
Allianz Hayat Em. Katkı EYF 0,018759 -0,69
Allianz Yaşam ve Em. Katkı EYF 0,018668 -0,65
NN Hay. Em. Katkı EYF 0,020397 -0,65
Fiba Em. ve Hay. Katkı EYF 0,019753 -0,61
HEM Katkı EYF 0,017825 -0,56
Emeklilik Fonları (BES) - Katılım Fonları
Katılım Em. ve Hay. Kamu Kira Sert. Katılım EYF 0,013006 -0,06
Fiba Em. ve Hay. Katılım Stand. EYF 0,016279 -0,06
Fiba Em. ve Hay. Mükafat Port. Katılım Değ. EYF 0,018895 -0,05
Axa Hayat ve Em. Katılım Değ. EYF 0,026466 -0,04
(Not: Analiz içerikleri fonbul.com'dan alınmıştır.)

Kaynak: Anadolu Ajansı / Bahar Kara

Haber Yorumları
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.

Manşet

Haberler

Haber Hakkımızda Reklam Webmaster İşbirliği Künye İletişim RSS Sitene Ekle
Haberler.com Facebook Sayfası Haberler.com Twitter Sayfası Haberler.com Instagram Sayfası
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Foto Galeri
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya
Gündem Ümit Özdağ Osman Durmuş Mustafa Akıncı Mustafa Destici Mevlüt Çavuşoğlu
Magazin Sezen Aksu Seda Sayan Cem Yılmaz Işın Karaca
Spor Falcao Erol Bulut Tamer Tuna Alper Ulusoy Rıza Çalımbay
Daha Fazla Türk Hatay Yangın İskenderun
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Şu an buradasınız: BES'te kategorilerine göre en fazla kaybettiren fonlar - Ekonomi
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir] 28.10.2020 14:11:37. #1.15#
title