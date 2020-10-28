En fazla kaybettiren BES fonları

Bireysel Emeklilik Sistemi (BES) fonları arasında günün en fazla kaybettirenleri yüzde 0,69 ile "Allianz Hayat Em. Katkı EYF", yüzde 0,65 ile "Allianz Yaşam ve Em. Katkı EYF" ve "NN Hay. Em. Katkı EYF" oldu.

Bireysel Emeklilik Sistemi (BES) fonları arasında günün en fazla kaybettirenleri yüzde 0,69 ile "Allianz Hayat Em. Katkı EYF", yüzde 0,65 ile "Allianz Yaşam ve Em. Katkı EYF" ve "NN Hay. Em. Katkı EYF" oldu. BES fonları içinde günün en fazla kaybettiren 10 fonu şöyle: Ad Fon Fiyatı Fon Getiri (%) Allianz Hayat Em. Katkı EYF 0,018759 -0,69 Allianz Yaşam ve Em. Katkı EYF 0,018668 -0,65 NN Hay. Em. Katkı EYF 0,020397 -0,65 Fiba Em. ve Hay. Katkı EYF 0,019753 -0,61 HEM Katkı EYF 0,017825 -0,56 ZEM Katkı EYF 0,019111 -0,56 BNP Paribas Cardif Em. Katkı EYF 0,019057 -0,56 VEM Katkı EYF 0,018001 -0,56 Garanti Em. Hay. Katkı EYF 0,019393 -0,55 Cigna Finans Em. ve Hay. Katkı EYF 0,019116 -0,54 (Not: Analiz içerikleri fonbul.com'dan alınmıştır.) (Not: Analiz içerikleri fonbul.com'dan alınmıştır.) Kaynak: Anadolu Ajansı / Bahar Kara