BES'te kategorilerine göre en fazla kaybettiren fonlar
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BES'te kategorilerine göre en fazla kaybettiren fonlar

15.10.2020 14:03 | Son Güncelleme: 15.10.2020 14:06
BES'te kategorilerine göre en fazla kaybettiren fonlar

Bireysel Emeklilik Sistemi (BES) fonları arasında kategorilere göre günlük en fazla kaybettiren fonlar şöyle:
Fon Adı Son Fiyat Son Getiri %
Emeklilik Fonları (BES) - Borçlanma Araçları


Cigna Finans Em. ve Hay.Borç. Araç. EYF 0,010860 -0,31
Garanti Em. Hay. K.B.A.

Bireysel Emeklilik Sistemi (BES) fonları arasında kategorilere göre günlük en fazla kaybettiren fonlar şöyle:

Fon Adı Son Fiyat Son Getiri %
Emeklilik Fonları (BES) - Borçlanma Araçları
Cigna Finans Em. ve Hay.Borç. Araç. EYF 0,010860 -0,31
Garanti Em. Hay. K.B.A. EYF 0,041868 -0,28
ZEM Kamu Borçlanma Araçları EYF 0,020115 -0,27
Anadolu Hayat Em. Borç. Araç. EYF 0,050569 -0,27
Fiba Em. ve Hay. Fiba Port. Borç. Araç. EYF 0,068268 -0,25
Emeklilik Fonları (BES) - Karma & Esnek Fonlar
Fiba Em. ve Hay. Değ. Gr. EYF 0,028412 -2,02
Fiba Em. ve Hay. Atak Değ. EYF 0,057867 -0,89
Fiba Em. ve Hay. Perform Portföy Değ. EYF 0,014575 -0,74
Aegon Emeklilik ve Hay. Katkı EYF 0,019372 -0,33
HEM Katkı EYF 0,018207 -0,32
Emeklilik Fonları (BES) - Katılım Fonları
Katılım Em. ve Hay. Kamu Kira Sert. Katılım EYF 0,013023 -0,01
Bereket Em. ve Hay. Muh. Katılım Değ. EYF 0,026093 -0,01
Emeklilik Fonları (BES) - Kıymetli Madenler
Allianz Yaşam ve Em. Altın EYF 0,049996 -0,91
AvivaSA Em. ve Hay. Altın EYF 0,051848 -0,89
Cigna Finans Em. ve Hay. Altın EYF 0,016550 -0,89
Allianz Hayat Em. Altın EYF 0,048907 -0,89
BNP Paribas Cardif Em. Altın EYF 0,049890 -0,88
Emeklilik Fonları (BES) - Para Piyasası
Allianz Yaşam ve Em. Para Piyasası EYF 0,070675 -0,02
Allianz Hayat Em. Para Piyasası EYF 0,069074 -0,01
(Not: Analiz içerikleri fonbul.com'dan alınmıştır.)

Kaynak: Anadolu Ajansı / Bahar Kara

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