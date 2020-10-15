BES'te kategorilerine göre en fazla kaybettiren fonlar

Cigna Finans Em. ve Hay.Borç. Araç. EYF 0,010860 -0,31 Garanti Em. Hay. K.B.A.

Bireysel Emeklilik Sistemi (BES) fonları arasında kategorilere göre günlük en fazla kaybettiren fonlar şöyle: