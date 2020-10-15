BES'te kategorilerine göre en fazla kaybettiren fonlar
15.10.2020 14:03 | Son Güncelleme: 15.10.2020 14:06
Bireysel Emeklilik Sistemi (BES) fonları arasında kategorilere göre günlük en fazla kaybettiren fonlar şöyle:
Fon Adı Son Fiyat Son Getiri %
Emeklilik Fonları (BES) - Borçlanma Araçları
Cigna Finans Em. ve Hay.Borç. Araç. EYF 0,010860 -0,31
Garanti Em. Hay. K.B.A.
Bireysel Emeklilik Sistemi (BES) fonları arasında kategorilere göre günlük en fazla kaybettiren fonlar şöyle:
|Fon Adı
|Son Fiyat
|Son Getiri %
|Emeklilik Fonları (BES) - Borçlanma Araçları
|Cigna Finans Em. ve Hay.Borç. Araç. EYF
|0,010860
|-0,31
|Garanti Em. Hay. K.B.A. EYF
|0,041868
|-0,28
|ZEM Kamu Borçlanma Araçları EYF
|0,020115
|-0,27
|Anadolu Hayat Em. Borç. Araç. EYF
|0,050569
|-0,27
|Fiba Em. ve Hay. Fiba Port. Borç. Araç. EYF
|0,068268
|-0,25
|Emeklilik Fonları (BES) - Karma & Esnek Fonlar
|Fiba Em. ve Hay. Değ. Gr. EYF
|0,028412
|-2,02
|Fiba Em. ve Hay. Atak Değ. EYF
|0,057867
|-0,89
|Fiba Em. ve Hay. Perform Portföy Değ. EYF
|0,014575
|-0,74
|Aegon Emeklilik ve Hay. Katkı EYF
|0,019372
|-0,33
|HEM Katkı EYF
|0,018207
|-0,32
|Emeklilik Fonları (BES) - Katılım Fonları
|Katılım Em. ve Hay. Kamu Kira Sert. Katılım EYF
|0,013023
|-0,01
|Bereket Em. ve Hay. Muh. Katılım Değ. EYF
|0,026093
|-0,01
|Emeklilik Fonları (BES) - Kıymetli Madenler
|Allianz Yaşam ve Em. Altın EYF
|0,049996
|-0,91
|AvivaSA Em. ve Hay. Altın EYF
|0,051848
|-0,89
|Cigna Finans Em. ve Hay. Altın EYF
|0,016550
|-0,89
|Allianz Hayat Em. Altın EYF
|0,048907
|-0,89
|BNP Paribas Cardif Em. Altın EYF
|0,049890
|-0,88
|Emeklilik Fonları (BES) - Para Piyasası
|Allianz Yaşam ve Em. Para Piyasası EYF
|0,070675
|-0,02
|Allianz Hayat Em. Para Piyasası EYF
|0,069074
|-0,01
Kaynak: Anadolu Ajansı / Bahar Kara
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