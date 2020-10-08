En fazla kaybettiren BES fonları
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En fazla kaybettiren BES fonları

08.10.2020 15:09 | Son Güncelleme: 08.10.2020 15:13
En fazla kaybettiren BES fonları

Bireysel Emeklilik Sistemi (BES) fonları arasında günün en fazla kaybettirenleri yüzde 0,86 ile "Cigna Finans Em. ve Hay. Katkı EYF", yüzde 0,85 ile "Allianz Hayat Em. Katkı EYF" ve yüzde 0,83 ile "Fiba Em. ve Hay. His. Sen. Gr. EYF" oldu.

Bireysel Emeklilik Sistemi (BES) fonları arasında günün en fazla kaybettirenleri yüzde 0,86 ile "Cigna Finans Em. ve Hay. Katkı EYF", yüzde 0,85 ile "Allianz Hayat Em. Katkı EYF" ve yüzde 0,83 ile "Fiba Em. ve Hay. His. Sen. Gr. EYF" oldu.

BES fonları içinde günün en fazla kaybettiren 10 fonu şöyle:

Ad Fon Fiyatı Fon Getiri (%)
Cigna Finans Em. ve Hay. Katkı EYF 0,019453 -0,86
Allianz Hayat Em. Katkı EYF 0,019236 -0,85
Fiba Em. ve Hay. His. Sen. Gr. EYF 0,041089 -0,83
Allianz Yaşam ve Em. Katkı EYF 0,019156 -0,82
AvivaSA Em. ve Hay. Katkı EYF 0,018453 -0,80
Axa Hayat ve Em. Katkı EYF 0,019158 -0,78
Aegon Emeklilik ve Hay. Katkı EYF 0,019464 -0,77
VEM Katkı EYF 0,018462 -0,77
HEM Katkı EYF 0,018283 -0,75
ZEM Katkı EYF 0,019600 -0,75
(Not: Analiz içerikleri fonbul.com'dan alınmıştır.)

Kaynak: Anadolu Ajansı / Bahar Kara

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