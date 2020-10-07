BES'te kategorilerine göre en fazla kaybettiren fonlar
07.10.2020 14:41 | Son Güncelleme: 07.10.2020 14:44
Bireysel Emeklilik Sistemi (BES) fonları arasında kategorilere göre günlük en fazla kaybettiren fonlar şöyle:
Fon Adı Son Fiyat Son Getiri %
Emeklilik Fonları (BES) - Fon Sepeti Fonları
Allianz Yaşam ve Em. 2035 Hedef Fon Sepeti EYF 0,018788 -0,16
Fiba Em. ve Hay. Kare Port.
Bireysel Emeklilik Sistemi (BES) fonları arasında kategorilere göre günlük en fazla kaybettiren fonlar şöyle:
|Fon Adı
|Son Fiyat
|Son Getiri %
|Emeklilik Fonları (BES) - Fon Sepeti Fonları
|Allianz Yaşam ve Em. 2035 Hedef Fon Sepeti EYF
|0,018788
|-0,16
|Fiba Em. ve Hay. Kare Port. Fon Sepeti EYF
|0,016647
|-0,07
|Emeklilik Fonları (BES) - Hisse Senedi
|Anadolu Hayat Em. İş Bankası İştirak Endeksi EYF
|0,061869
|-1,32
|Cigna Finans Em. ve Hay. Bir. His. Sen. EYF
|0,069944
|-0,91
|Anadolu Hayat Em. İki. His. Sen. EYF
|0,067930
|-0,74
|Anadolu Hayat Em. His. Sen. Gr. EYF
|0,112080
|-0,73
|Garanti Em. Hay. His. Sen. EYF
|0,128441
|-0,71
|Emeklilik Fonları (BES) - Karma & Esnek Fonlar
|VEM Turkcell Çalış. Yön. Pera 1 Değiş. Grup EYF
|0,019187
|-0,55
|AvivaSA Em. ve Hay. Agr. Değ. EYF
|0,070582
|-0,45
|VEM Dinamik Değişken EYF
|0,064981
|-0,42
|HEM Dinamik Değişken EYF
|0,022227
|-0,42
|NN Hay. Em. Din. Değ. EYF
|0,039775
|-0,41
|Emeklilik Fonları (BES) - Katılım Fonları
|Katılım Em. ve Hay. Katılım His. Sen. EYF
|0,033967
|-0,73
|Bereket Em. ve Hay. Katılım His. Sen. EYF
|0,048328
|-0,72
|HEM Katılım Hisse Senedi EYF
|0,030647
|-0,62
|VEM Katılım Hisse Senedi EYF
|0,021277
|-0,61
|Bereket Em. ve Hay. Büyüme Katılım Değ. EYF
|0,027958
|-0,25
Kaynak: Anadolu Ajansı / Bahar Kara
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