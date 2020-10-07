BES'te kategorilerine göre en fazla kaybettiren fonlar
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BES'te kategorilerine göre en fazla kaybettiren fonlar

07.10.2020 14:41 | Son Güncelleme: 07.10.2020 14:44
BES'te kategorilerine göre en fazla kaybettiren fonlar

Bireysel Emeklilik Sistemi (BES) fonları arasında kategorilere göre günlük en fazla kaybettiren fonlar şöyle:
Fon Adı Son Fiyat Son Getiri %
Emeklilik Fonları (BES) - Fon Sepeti Fonları


Allianz Yaşam ve Em. 2035 Hedef Fon Sepeti EYF 0,018788 -0,16
Fiba Em. ve Hay. Kare Port.

Bireysel Emeklilik Sistemi (BES) fonları arasında kategorilere göre günlük en fazla kaybettiren fonlar şöyle:

Fon Adı Son Fiyat Son Getiri %
Emeklilik Fonları (BES) - Fon Sepeti Fonları
Allianz Yaşam ve Em. 2035 Hedef Fon Sepeti EYF 0,018788 -0,16
Fiba Em. ve Hay. Kare Port. Fon Sepeti EYF 0,016647 -0,07
Emeklilik Fonları (BES) - Hisse Senedi
Anadolu Hayat Em. İş Bankası İştirak Endeksi EYF 0,061869 -1,32
Cigna Finans Em. ve Hay. Bir. His. Sen. EYF 0,069944 -0,91
Anadolu Hayat Em. İki. His. Sen. EYF 0,067930 -0,74
Anadolu Hayat Em. His. Sen. Gr. EYF 0,112080 -0,73
Garanti Em. Hay. His. Sen. EYF 0,128441 -0,71
Emeklilik Fonları (BES) - Karma & Esnek Fonlar
VEM Turkcell Çalış. Yön. Pera 1 Değiş. Grup EYF 0,019187 -0,55
AvivaSA Em. ve Hay. Agr. Değ. EYF 0,070582 -0,45
VEM Dinamik Değişken EYF 0,064981 -0,42
HEM Dinamik Değişken EYF 0,022227 -0,42
NN Hay. Em. Din. Değ. EYF 0,039775 -0,41
Emeklilik Fonları (BES) - Katılım Fonları
Katılım Em. ve Hay. Katılım His. Sen. EYF 0,033967 -0,73
Bereket Em. ve Hay. Katılım His. Sen. EYF 0,048328 -0,72
HEM Katılım Hisse Senedi EYF 0,030647 -0,62
VEM Katılım Hisse Senedi EYF 0,021277 -0,61
Bereket Em. ve Hay. Büyüme Katılım Değ. EYF 0,027958 -0,25
(Not: Analiz içerikleri fonbul.com'dan alınmıştır.)

Kaynak: Anadolu Ajansı / Bahar Kara

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