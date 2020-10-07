BES'te kategorilerine göre en fazla kaybettiren fonlar

Allianz Yaşam ve Em. 2035 Hedef Fon Sepeti EYF 0,018788 -0,16 Fiba Em. ve Hay. Kare Port.

Bireysel Emeklilik Sistemi (BES) fonları arasında kategorilere göre günlük en fazla kaybettiren fonlar şöyle: