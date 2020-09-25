BES'te kategorilerine göre en fazla kaybettiren fonlar
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BES'te kategorilerine göre en fazla kaybettiren fonlar

25.09.2020 14:53 | Son Güncelleme: 25.09.2020 14:56
BES'te kategorilerine göre en fazla kaybettiren fonlar

Bireysel Emeklilik Sistemi (BES) fonları arasında kategorilere göre günlük en fazla kaybettiren fonlar şöyle:
Fon Adı Son Fiyat Son Getiri %
Emeklilik Fonları (BES) - Borçlanma Araçları


ZEM Kamu Dış Borçlanma Araçları EYF 0,048375 -0,62
Anadolu Hayat Em. İki. K.D.B.A.

Bireysel Emeklilik Sistemi (BES) fonları arasında kategorilere göre günlük en fazla kaybettiren fonlar şöyle:

Fon Adı Son Fiyat Son Getiri %
Emeklilik Fonları (BES) - Borçlanma Araçları
ZEM Kamu Dış Borçlanma Araçları EYF 0,048375 -0,62
Anadolu Hayat Em. İki. K.D.B.A. EYF 0,089132 -0,41
Allianz Hayat Em. İki. K.D.B.A. EYF 0,086157 -0,29
NN Hay. Em. Değ. EYF 0,069783 -0,19
Garanti Em. Hay. D.B.A. EYF 0,132448 -0,18
Emeklilik Fonları (BES) - Hisse Senedi
Anadolu Hayat Em. B.R.I.C. Ülkeler Yab. Değ. EYF 0,042471 -2,37
AvivaSA Em. ve Hay. B.R.I.C. Ülkeleri Yab. Değ. EYF 0,036399 -1,16
Emeklilik Fonları (BES) - Karma & Esnek Fonlar
Fiba Em. ve Hay. Perform Portföy Değ. EYF 0,014550 -1,28
Anadolu Hayat Em. Bir. Değ. EYF 0,097513 -0,95
Allianz Yaşam ve Em. Karma EYF 0,160935 -0,86
Allianz Yaşam ve Em. Karma Gr. EYF 0,112925 -0,86
Allianz Hayat Em. Karma EYF 0,089587 -0,82
Emeklilik Fonları (BES) - Katılım Fonları
Katılım Em. ve Hay. Emlak Kat. Bank. Kat. Değ. EYF 0,013121 -0,15
Katılım Em. ve Hay. Kamu Kira Sert. Katılım EYF 0,012976 -0,14
Fiba Em. ve Hay. Mükafat Port. Katılım Değ. EYF 0,018401 -0,12
Garanti Em. Hay. Katılım Değ. EYF 0,028855 -0,11
Bereket Em. ve Hay. Katılım Değ. Gr. EYF 0,026002 -0,02
Emeklilik Fonları (BES) - Kıymetli Madenler
NN Hay. Em. Altın EYF 0,029845 -1,29
Allianz Hayat Em. Altın EYF 0,047004 -1,29
BNP Paribas Cardif Em. Altın EYF 0,047957 -1,29
Metlife Emeklilik ve Hayat A.Ş.Altın Katılım EYF 0,015109 -1,29
AvivaSA Em. ve Hay. Altın EYF 0,049600 -1,29
(Not: Analiz içerikleri fonbul.com'dan alınmıştır.)

Kaynak: Anadolu Ajansı / Bahar Kara

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