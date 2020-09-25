BES'te kategorilerine göre en fazla kaybettiren fonlar
25.09.2020 14:53 | Son Güncelleme: 25.09.2020 14:56
Bireysel Emeklilik Sistemi (BES) fonları arasında kategorilere göre günlük en fazla kaybettiren fonlar şöyle:
Fon Adı Son Fiyat Son Getiri %
Emeklilik Fonları (BES) - Borçlanma Araçları
ZEM Kamu Dış Borçlanma Araçları EYF 0,048375 -0,62
Anadolu Hayat Em. İki. K.D.B.A.
Bireysel Emeklilik Sistemi (BES) fonları arasında kategorilere göre günlük en fazla kaybettiren fonlar şöyle:
|Fon Adı
|Son Fiyat
|Son Getiri %
|Emeklilik Fonları (BES) - Borçlanma Araçları
|ZEM Kamu Dış Borçlanma Araçları EYF
|0,048375
|-0,62
|Anadolu Hayat Em. İki. K.D.B.A. EYF
|0,089132
|-0,41
|Allianz Hayat Em. İki. K.D.B.A. EYF
|0,086157
|-0,29
|NN Hay. Em. Değ. EYF
|0,069783
|-0,19
|Garanti Em. Hay. D.B.A. EYF
|0,132448
|-0,18
|Emeklilik Fonları (BES) - Hisse Senedi
|Anadolu Hayat Em. B.R.I.C. Ülkeler Yab. Değ. EYF
|0,042471
|-2,37
|AvivaSA Em. ve Hay. B.R.I.C. Ülkeleri Yab. Değ. EYF
|0,036399
|-1,16
|Emeklilik Fonları (BES) - Karma & Esnek Fonlar
|Fiba Em. ve Hay. Perform Portföy Değ. EYF
|0,014550
|-1,28
|Anadolu Hayat Em. Bir. Değ. EYF
|0,097513
|-0,95
|Allianz Yaşam ve Em. Karma EYF
|0,160935
|-0,86
|Allianz Yaşam ve Em. Karma Gr. EYF
|0,112925
|-0,86
|Allianz Hayat Em. Karma EYF
|0,089587
|-0,82
|Emeklilik Fonları (BES) - Katılım Fonları
|Katılım Em. ve Hay. Emlak Kat. Bank. Kat. Değ. EYF
|0,013121
|-0,15
|Katılım Em. ve Hay. Kamu Kira Sert. Katılım EYF
|0,012976
|-0,14
|Fiba Em. ve Hay. Mükafat Port. Katılım Değ. EYF
|0,018401
|-0,12
|Garanti Em. Hay. Katılım Değ. EYF
|0,028855
|-0,11
|Bereket Em. ve Hay. Katılım Değ. Gr. EYF
|0,026002
|-0,02
|Emeklilik Fonları (BES) - Kıymetli Madenler
|NN Hay. Em. Altın EYF
|0,029845
|-1,29
|Allianz Hayat Em. Altın EYF
|0,047004
|-1,29
|BNP Paribas Cardif Em. Altın EYF
|0,047957
|-1,29
|Metlife Emeklilik ve Hayat A.Ş.Altın Katılım EYF
|0,015109
|-1,29
|AvivaSA Em. ve Hay. Altın EYF
|0,049600
|-1,29
Kaynak: Anadolu Ajansı / Bahar Kara
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