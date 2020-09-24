BES'te kategorilerine göre en fazla kaybettiren fonlar
24.09.2020 14:01 | Son Güncelleme: 24.09.2020 14:05
Bireysel Emeklilik Sistemi (BES) fonları arasında kategorilere göre günlük en fazla kaybettiren fonlar şöyle:
Fon Adı Son Fiyat Son Getiri %
Emeklilik Fonları (BES) - Borçlanma Araçları
NN Hay. Em. Borç. Araç. EYF 0,070762 -0,08
Cigna Finans Em. ve Hay.Borç. Araç.
Bireysel Emeklilik Sistemi (BES) fonları arasında kategorilere göre günlük en fazla kaybettiren fonlar şöyle:
|Fon Adı
|Son Fiyat
|Son Getiri %
|Emeklilik Fonları (BES) - Borçlanma Araçları
|NN Hay. Em. Borç. Araç. EYF
|0,070762
|-0,08
|Cigna Finans Em. ve Hay.Borç. Araç. EYF
|0,010791
|-0,07
|Anadolu Hayat Em. İki. K.D.B.A. EYF
|0,089499
|-0,06
|Fiba Em. ve Hay. Borç. Araç. Gr. EYF
|0,032598
|-0,04
|Allianz Yaşam ve Em. Borç. Araç. Gr. EYF
|0,035863
|-0,04
|Emeklilik Fonları (BES) - Hisse Senedi
|AvivaSA Em. ve Hay. B.R.I.C. Ülkeleri Yab. Değ. EYF
|0,036828
|-0,78
|Anadolu Hayat Em. B.R.I.C. Ülkeler Yab. Değ. EYF
|0,043504
|-0,14
|Emeklilik Fonları (BES) - Karma & Esnek Fonlar
|Allianz Yaşam ve Em. Ata Fin. Din. Değ. Gr. EYF
|0,021329
|-0,08
|NN Hay. Em. Qinvest Port. Temk. Değ. EYF
|0,016445
|-0,08
|Allianz Hayat Em. Katkı EYF
|0,018725
|-0,07
|AvivaSA Em. ve Hay. Bir. Değ. EYF
|0,068734
|-0,07
|Fiba Em. ve Hay. Atlas Port. Değ. EYF
|0,020486
|-0,06
|Emeklilik Fonları (BES) - Katılım Fonları
|Katılım Em. ve Hay. Emlak Kat. Bank. Kat. Değ. EYF
|0,013141
|-0,31
|Katılım Em. ve Hay. Den. Katılım Değ. EYF
|0,026282
|-0,05
|Bereket Em. ve Hay. Muh. Katılım Değ. EYF
|0,025736
|-0,01
|Katılım Em. ve Hay. Katılım Stand. EYF
|0,020678
|0,00
|Emeklilik Fonları (BES) - Kıymetli Madenler
|Bereket Em. ve Hay. Altın Katılım EYF
|0,049769
|-0,68
|HEM Altın Katılım EYF
|0,030451
|-0,64
|VEM Altın Katılım EYF
|0,051677
|-0,62
|ZEM Altın Katılım EYF
|0,049586
|-0,61
|Allianz Hayat Em. Altın EYF
|0,047618
|-0,61
Kaynak: Anadolu Ajansı / Bahar Kara
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