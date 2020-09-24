BES'te kategorilerine göre en fazla kaybettiren fonlar
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BES'te kategorilerine göre en fazla kaybettiren fonlar

24.09.2020 14:01 | Son Güncelleme: 24.09.2020 14:05
BES'te kategorilerine göre en fazla kaybettiren fonlar

Bireysel Emeklilik Sistemi (BES) fonları arasında kategorilere göre günlük en fazla kaybettiren fonlar şöyle:
Fon Adı Son Fiyat Son Getiri %
Emeklilik Fonları (BES) - Borçlanma Araçları


NN Hay. Em. Borç. Araç. EYF 0,070762 -0,08
Cigna Finans Em. ve Hay.Borç. Araç.

Bireysel Emeklilik Sistemi (BES) fonları arasında kategorilere göre günlük en fazla kaybettiren fonlar şöyle:

Fon Adı Son Fiyat Son Getiri %
Emeklilik Fonları (BES) - Borçlanma Araçları
NN Hay. Em. Borç. Araç. EYF 0,070762 -0,08
Cigna Finans Em. ve Hay.Borç. Araç. EYF 0,010791 -0,07
Anadolu Hayat Em. İki. K.D.B.A. EYF 0,089499 -0,06
Fiba Em. ve Hay. Borç. Araç. Gr. EYF 0,032598 -0,04
Allianz Yaşam ve Em. Borç. Araç. Gr. EYF 0,035863 -0,04
Emeklilik Fonları (BES) - Hisse Senedi
AvivaSA Em. ve Hay. B.R.I.C. Ülkeleri Yab. Değ. EYF 0,036828 -0,78
Anadolu Hayat Em. B.R.I.C. Ülkeler Yab. Değ. EYF 0,043504 -0,14
Emeklilik Fonları (BES) - Karma & Esnek Fonlar
Allianz Yaşam ve Em. Ata Fin. Din. Değ. Gr. EYF 0,021329 -0,08
NN Hay. Em. Qinvest Port. Temk. Değ. EYF 0,016445 -0,08
Allianz Hayat Em. Katkı EYF 0,018725 -0,07
AvivaSA Em. ve Hay. Bir. Değ. EYF 0,068734 -0,07
Fiba Em. ve Hay. Atlas Port. Değ. EYF 0,020486 -0,06
Emeklilik Fonları (BES) - Katılım Fonları
Katılım Em. ve Hay. Emlak Kat. Bank. Kat. Değ. EYF 0,013141 -0,31
Katılım Em. ve Hay. Den. Katılım Değ. EYF 0,026282 -0,05
Bereket Em. ve Hay. Muh. Katılım Değ. EYF 0,025736 -0,01
Katılım Em. ve Hay. Katılım Stand. EYF 0,020678 0,00
Emeklilik Fonları (BES) - Kıymetli Madenler
Bereket Em. ve Hay. Altın Katılım EYF 0,049769 -0,68
HEM Altın Katılım EYF 0,030451 -0,64
VEM Altın Katılım EYF 0,051677 -0,62
ZEM Altın Katılım EYF 0,049586 -0,61
Allianz Hayat Em. Altın EYF 0,047618 -0,61
(Not: Analiz içerikleri fonbul.com'dan alınmıştır.)

Kaynak: Anadolu Ajansı / Bahar Kara

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