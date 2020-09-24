BES'te kategorilerine göre en fazla kaybettiren fonlar

NN Hay. Em. Borç. Araç. EYF 0,070762 -0,08 Cigna Finans Em. ve Hay.Borç. Araç.

Bireysel Emeklilik Sistemi (BES) fonları arasında kategorilere göre günlük en fazla kaybettiren fonlar şöyle: