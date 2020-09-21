BES'te kategorilerine göre en fazla kaybettiren fonlar
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BES'te kategorilerine göre en fazla kaybettiren fonlar

Bireysel Emeklilik Sistemi (BES) fonları arasında kategorilere göre günlük en fazla kaybettiren fonlar şöyle:
Fon Adı Son Fiyat Son Getiri %
Emeklilik Fonları (BES) - Borçlanma Araçları


Allianz Hayat Em. Borç. Araç. Gr. EYF 0,048253 -0,28
Cigna Finans Em. ve Hay.Borç. Araç.

BES'te kategorilerine göre en fazla kaybettiren fonlar
21.09.2020 14:53 | Son Güncelleme: 21.09.2020 14:57

Bireysel Emeklilik Sistemi (BES) fonları arasında kategorilere göre günlük en fazla kaybettiren fonlar şöyle:

Fon Adı Son Fiyat Son Getiri %
Emeklilik Fonları (BES) - Borçlanma Araçları
Allianz Hayat Em. Borç. Araç. Gr. EYF 0,048253 -0,28
Cigna Finans Em. ve Hay.Borç. Araç. EYF 0,010825 -0,18
Allianz Yaşam ve Em. Borç. Araç. Gr. EYF 0,035997 -0,18
Garanti Em. Hay. K.B.A. EYF 0,041699 -0,16
AvivaSA Em. ve Hay. Borç. Araç. EYF 0,071464 -0,14
Emeklilik Fonları (BES) - Hisse Senedi
AvivaSA Em. ve Hay. B.R.I.C. Ülkeleri Yab. Değ. EYF 0,037480 -1,31
Allianz Yaşam ve Em. Koç İştirak Endeksi EYF 0,036507 -0,61
Cigna Finans Em. ve Hay. Bir. His. Sen. EYF 0,067151 -0,29
NN Hay. Em. His. Sen. EYF 0,116120 -0,12
BNP Paribas Cardif Em. His. Sen. EYF 0,086673 -0,12
Emeklilik Fonları (BES) - Karma & Esnek Fonlar
Garanti Em. Hay. Katkı EYF 0,019434 -0,23
Allianz Hayat Em. Stand. EYF 0,017763 -0,22
AvivaSA Em. ve Hay. Stand. EYF 0,017410 -0,22
Allianz Yaşam ve Em. Katkı EYF 0,018838 -0,22
Allianz Yaşam ve Em. Stand. EYF 0,019327 -0,21
Emeklilik Fonları (BES) - Katılım Fonları
VEM Katılım Hisse Senedi EYF 0,020503 -0,40
HEM Katılım Hisse Senedi EYF 0,029530 -0,39
Katılım Em. ve Hay. Katılım His. Sen. EYF 0,032976 -0,24
Bereket Em. ve Hay. Katılım His. Sen. EYF 0,046948 -0,21
VEM Katılım Dinamik Değişken Grup EYF 0,032985 -0,11
(Not: Analiz içerikleri fonbul.com'dan alınmıştır.)

Kaynak: Anadolu Ajansı / Bahar Kara

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