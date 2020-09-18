BES'te kategorilerine göre en fazla kaybettiren fonlar
Bireysel Emeklilik Sistemi (BES) fonları arasında kategorilere göre günlük en fazla kaybettiren fonlar şöyle:
Fon Adı Son Fiyat Son Getiri %
Emeklilik Fonları (BES) - Borçlanma Araçları
ZEM Kamu Borçlanma Araçları EYF 0,020037 -0,42
Fiba Em. ve Hay. Fiba Port. Borç. Araç.
18.09.2020 15:29 | Son Güncelleme: 18.09.2020 15:33
Bireysel Emeklilik Sistemi (BES) fonları arasında kategorilere göre günlük en fazla kaybettiren fonlar şöyle:
|Fon Adı
|Son Fiyat
|Son Getiri %
|Emeklilik Fonları (BES) - Borçlanma Araçları
|ZEM Kamu Borçlanma Araçları EYF
|0,020037
|-0,42
|Fiba Em. ve Hay. Fiba Port. Borç. Araç. EYF
|0,067989
|-0,40
|Garanti Em. Hay. Borç. Araç. Gr. EYF
|0,051619
|-0,37
|Fiba Em. ve Hay. Borç. Araç. EYF
|0,031170
|-0,36
|AvivaSA Em. ve Hay. Borç. Araç. EYF
|0,071562
|-0,35
|Emeklilik Fonları (BES) - Hisse Senedi
|Anadolu Hayat Em. B.R.I.C. Ülkeler Yab. Değ. EYF
|0,044155
|-0,44
|Emeklilik Fonları (BES) - Karma & Esnek Fonlar
|Allianz Yaşam ve Em. Karma EYF
|0,159933
|-1,35
|Allianz Hayat Em. Karma EYF
|0,088948
|-1,33
|Allianz Yaşam ve Em. Karma Gr. EYF
|0,112141
|-1,27
|VEM Katkı EYF
|0,018178
|-0,86
|Garanti Em. Hay. Üçüncü Değişken EYF
|0,030700
|-0,85
|Emeklilik Fonları (BES) - Katılım Fonları
|Katılım Em. ve Hay. Kamu Kira Sert. Katılım EYF
|0,012957
|-0,37
|HEM Katılım Standart EYF
|0,020856
|-0,07
|Axa Hayat ve Em. Katılım Değ. EYF
|0,025824
|-0,07
|Katılım Em. ve Hay. Emlak Kat. Bank. Kat. Değ. EYF
|0,013142
|-0,05
|Katılım Em. ve Hay. Katılım Stand. EYF
|0,020725
|-0,05
|Emeklilik Fonları (BES) - Kıymetli Madenler
|Cigna Finans Em. ve Hay. Altın EYF
|0,016305
|-0,64
|NN Hay. Em. Altın EYF
|0,030521
|-0,62
|BNP Paribas Cardif Em. Altın EYF
|0,049038
|-0,62
|Garanti Em. Hay. Altın EYF
|0,054005
|-0,62
|Metlife Emeklilik ve Hayat A.Ş.Altın Katılım EYF
|0,015450
|-0,62
Kaynak: AA
Haber Yorumları
500