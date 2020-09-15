BES'te kategorilerine göre en fazla kaybettiren fonlar
Bireysel Emeklilik Sistemi (BES) fonları arasında kategorilere göre günlük en fazla kaybettiren fonlar şöyle:
Fon Adı Son Fiyat Son Getiri %
Emeklilik Fonları (BES) - Borçlanma Araçları
Fiba Em. ve Hay. K.D.B.A. Gr. EYF 0,068431 -0,13
Anadolu Hayat Em. Bir. K.D.B.A.
15.09.2020 14:55 | Son Güncelleme: 15.09.2020 14:55
Bireysel Emeklilik Sistemi (BES) fonları arasında kategorilere göre günlük en fazla kaybettiren fonlar şöyle:
|Fon Adı
|Son Fiyat
|Son Getiri %
|Emeklilik Fonları (BES) - Borçlanma Araçları
|Fiba Em. ve Hay. K.D.B.A. Gr. EYF
|0,068431
|-0,13
|Anadolu Hayat Em. Bir. K.D.B.A. EYF
|0,112458
|-0,12
|ZEM Kamu Dış Borçlanma Araçları EYF
|0,048648
|-0,10
|BNP Paribas Cardif Em. Bir. K.D.B.A. EYF
|0,084352
|-0,10
|HEM Kamu Dış Borçlanma Araçları EYF
|0,045196
|-0,08
|Allianz Yaşam ve Em. Bir. K.D.B.A. EYF
|0,127609
|-0,08
|Allianz Hayat Em. Bir. K.D.B.A. EYF
|0,128721
|-0,07
|Emeklilik Fonları (BES) - Karma & Esnek Fonlar
|VEM Turkcell Çalış. Yön. Pera 1 Değiş. Grup EYF
|0,017975
|-0,17
|ZEM Değişken EYF
|0,022113
|0,00
|Emeklilik Fonları (BES) - Katılım Fonları
|Katılım Em. ve Hay. Kamu Kira Sert. Katılım EYF
|0,012987
|-0,03
Kaynak: AA
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