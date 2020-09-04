BES'te kategorilerine göre en fazla kaybettiren fonlar
Bireysel Emeklilik Sistemi (BES) fonları arasında kategorilere göre günlük en fazla kaybettiren fonlar şöyle:
Fon Adı Son Fiyat Son Getiri %
Emeklilik Fonları (BES) - Borçlanma Araçları
Fiba Em. ve Hay. Borç. Araç. Gr. EYF 0,032534 -0,22
Garanti Em. Hay. Borç. Araç. Gr.
04.09.2020 13:55 | Son Güncelleme: 04.09.2020 13:59
Bireysel Emeklilik Sistemi (BES) fonları arasında kategorilere göre günlük en fazla kaybettiren fonlar şöyle:
|Fon Adı
|Son Fiyat
|Son Getiri %
|Emeklilik Fonları (BES) - Borçlanma Araçları
|Fiba Em. ve Hay. Borç. Araç. Gr. EYF
|0,032534
|-0,22
|Garanti Em. Hay. Borç. Araç. Gr. EYF
|0,051244
|-0,18
|NN Hay. Em. Borç. Araç. EYF
|0,070651
|-0,18
|Garanti Em. Hay. Borç. Araç. EYF
|0,079638
|-0,17
|ZEM Kamu Borçlanma Araçları EYF
|0,019961
|-0,14
|Emeklilik Fonları (BES) - Fon Sepeti Fonları
|Allianz Yaşam ve Em. 2035 Hedef Fon Sepeti EYF
|0,018025
|-0,18
|Emeklilik Fonları (BES) - Hisse Senedi
|Fiba Em. ve Hay. His. Sen. Gr. EYF
|0,036220
|-1,17
|Anadolu Hayat Em. İş Bankası İştirak Endeksi EYF
|0,055491
|-1,02
|Allianz Yaşam ve Em. Koç İştirak Endeksi EYF
|0,034740
|-0,80
|Allianz Yaşam ve Em. Sürd. His. Sen. EYF
|0,023690
|-0,64
|Garanti Em. Hay. Sürd. His. Sen. EYF
|0,019407
|-0,62
|Emeklilik Fonları (BES) - Karma & Esnek Fonlar
|Katılım Em. ve Hay. Katılım Katkı EYF
|0,020447
|-0,71
|VEM Katılım Katkı EYF
|0,023036
|-0,71
|HEM Katılım Katkı EYF
|0,023622
|-0,66
|AvivaSA Em. ve Hay. Bir. Değ. EYF
|0,068807
|-0,57
|ZEM Katkı EYF
|0,019112
|-0,52
|Emeklilik Fonları (BES) - Katılım Fonları
|VEM Katılım Standart EYF
|0,028708
|-0,85
|HEM Katılım Hisse Senedi EYF
|0,027930
|-0,81
|VEM Katılım Hisse Senedi EYF
|0,019396
|-0,80
|Katılım Em. ve Hay. Katılım His. Sen. EYF
|0,030427
|-0,69
|Bereket Em. ve Hay. Katılım His. Sen. EYF
|0,043288
|-0,68
|Emeklilik Fonları (BES) - Kıymetli Madenler
|NN Hay. Em. Altın EYF
|0,029919
|-1,36
|Metlife Emeklilik ve Hayat A.Ş.Altın Katılım EYF
|0,015150
|-1,36
|Cigna Finans Em. ve Hay. Altın EYF
|0,015993
|-1,36
|BNP Paribas Cardif Em. Altın EYF
|0,048073
|-1,36
|AvivaSA Em. ve Hay. Altın EYF
|0,049718
|-1,36
Kaynak: AA