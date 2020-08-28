BES'te kategorilerine göre en fazla kaybettiren fonlar

Garanti Em. Hay. Değ. EYF 0,068978 -0,16 AvivaSA Em. ve Hay. İki. Değ.

Bireysel Emeklilik Sistemi (BES) fonları arasında kategorilere göre günlük en fazla kaybettiren fonlar şöyle:

Fon Adı Son Fiyat Son Getiri % Emeklilik Fonları (BES) - Borçlanma Araçları Garanti Em. Hay. Değ. EYF 0,068978 -0,16 AvivaSA Em. ve Hay. İki. Değ. EYF 0,053536 -0,12 Allianz Yaşam ve Em. İki. K.D.B.A. EYF 0,059482 -0,10 Cigna Finans Em. ve Hay. Dış Borç. Araç. EYF 0,012757 -0,06 Fiba Em. ve Hay.D.B.A. EYF 0,064614 -0,02 Emeklilik Fonları (BES) - Hisse Senedi AvivaSA Em. ve Hay. B.R.I.C. Ülkeleri Yab. Değ. EYF 0,037045 -0,54 Anadolu Hayat Em. B.R.I.C. Ülkeler Yab. Değ. EYF 0,043231 -0,35 Emeklilik Fonları (BES) - Karma & Esnek Fonlar Fiba Em. ve Hay. Perform Portföy Değ. EYF 0,014267 -0,31 AvivaSA Em. ve Hay. Bir. Değ. EYF 0,068234 -0,17 Emeklilik Fonları (BES) - Katılım Fonları Katılım Em. ve Hay. Agr. Katılım Değ. (Döviz) EYF 0,026602 -0,34 Katılım Em. ve Hay. Emlak Kat. Bank. Kat. Değ. EYF 0,013101 -0,06 Bereket Em. ve Hay. Katılım Değ. Gr. EYF 0,026162 -0,01

(Not: Analiz içerikleri fonbul.com'dan alınmıştır.)

Kaynak: AA