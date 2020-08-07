BES'te kategorilerine göre en fazla kaybettiren fonlar
Bireysel Emeklilik Sistemi (BES) fonları arasında kategorilere göre günlük en fazla kaybettiren fonlar şöyle:
Fon Adı Son Fiyat Son Getiri %
Emeklilik Fonları (BES) - Borçlanma Araçları
NN Hay. Em. Borç. Araç. EYF 0,070107 -1,03
Garanti Em. Hay. K.B.A. EYF 0,041252 -0,99
Fiba Em.
07.08.2020 14:55 | Son Güncelleme: 07.08.2020 14:55
Bireysel Emeklilik Sistemi (BES) fonları arasında kategorilere göre günlük en fazla kaybettiren fonlar şöyle:
|Fon Adı
|Son Fiyat
|Son Getiri %
|Emeklilik Fonları (BES) - Borçlanma Araçları
|NN Hay. Em. Borç. Araç. EYF
|0,070107
|-1,03
|Garanti Em. Hay. K.B.A. EYF
|0,041252
|-0,99
|Fiba Em. ve Hay. Fiba Port. Borç. Araç. EYF
|0,066905
|-0,96
|BNP Paribas Cardif Em. B.A. Gr. EYF
|0,033200
|-0,93
|AvivaSA Em. ve Hay. Orta Vad. Borç. Araç. EYF
|0,072231
|-0,93
|Emeklilik Fonları (BES) - Fon Sepeti Fonları
|Allianz Yaşam ve Em. 2035 Hedef Fon Sepeti EYF
|0,017619
|-1,78
|Fiba Em. ve Hay. Kare Port. Fon Sepeti EYF
|0,015453
|-0,10
|Emeklilik Fonları (BES) - Hisse Senedi
|Fiba Em. ve Hay. His. Sen. Gr. EYF
|0,035319
|-6,77
|Anadolu Hayat Em. İş Bankası İştirak Endeksi EYF
|0,052660
|-6,11
|Allianz Yaşam ve Em. Koç İştirak Endeksi EYF
|0,035010
|-6,02
|Fiba Em. ve Hay. His. Sen. EYF
|0,081372
|-5,66
|Axa Hayat ve Em. His. Sen. EYF
|0,024686
|-5,21
|Emeklilik Fonları (BES) - Karma & Esnek Fonlar
|Anadolu Hayat Em. Agr. Değ. EYF
|0,021979
|-3,56
|AvivaSA Em. ve Hay. Agr. Değ. EYF
|0,065600
|-3,19
|Fiba Em. ve Hay. Atak Değ. EYF
|0,050525
|-2,90
|NN Hay. Em. Agr. Değ. EYF
|0,012929
|-2,75
|Fiba Em. ve Hay. Den. Değ. EYF
|0,079361
|-2,70
|Emeklilik Fonları (BES) - Katılım Fonları
|Vakıf Em. ve Hay. Kat. His. Sen. EYF
|0,018532
|-6,65
|Halk Hayat ve Em. Katılım His. Sen. EYF
|0,026714
|-6,47
|Katılım Em. ve Hay. Katılım His. Sen. EYF
|0,028864
|-5,15
|Bereket Em. ve Hay. Katılım His. Sen. EYF
|0,041038
|-5,13
|Vakıf Em. ve Hay. Katılım Din. Değ. Gr. EYF
|0,031807
|-2,30
Kaynak: AA