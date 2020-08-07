BES'te kategorilerine göre en fazla kaybettiren fonlar

Bireysel Emeklilik Sistemi (BES) fonları arasında kategorilere göre günlük en fazla kaybettiren fonlar şöyle:

Fon Adı Son Fiyat Son Getiri % Emeklilik Fonları (BES) - Borçlanma Araçları NN Hay. Em. Borç. Araç. EYF 0,070107 -1,03 Garanti Em. Hay. K.B.A. EYF 0,041252 -0,99 Fiba Em. ve Hay. Fiba Port. Borç. Araç. EYF 0,066905 -0,96 BNP Paribas Cardif Em. B.A. Gr. EYF 0,033200 -0,93 AvivaSA Em. ve Hay. Orta Vad. Borç. Araç. EYF 0,072231 -0,93 Emeklilik Fonları (BES) - Fon Sepeti Fonları Allianz Yaşam ve Em. 2035 Hedef Fon Sepeti EYF 0,017619 -1,78 Fiba Em. ve Hay. Kare Port. Fon Sepeti EYF 0,015453 -0,10 Emeklilik Fonları (BES) - Hisse Senedi Fiba Em. ve Hay. His. Sen. Gr. EYF 0,035319 -6,77 Anadolu Hayat Em. İş Bankası İştirak Endeksi EYF 0,052660 -6,11 Allianz Yaşam ve Em. Koç İştirak Endeksi EYF 0,035010 -6,02 Fiba Em. ve Hay. His. Sen. EYF 0,081372 -5,66 Axa Hayat ve Em. His. Sen. EYF 0,024686 -5,21 Emeklilik Fonları (BES) - Karma & Esnek Fonlar Anadolu Hayat Em. Agr. Değ. EYF 0,021979 -3,56 AvivaSA Em. ve Hay. Agr. Değ. EYF 0,065600 -3,19 Fiba Em. ve Hay. Atak Değ. EYF 0,050525 -2,90 NN Hay. Em. Agr. Değ. EYF 0,012929 -2,75 Fiba Em. ve Hay. Den. Değ. EYF 0,079361 -2,70 Emeklilik Fonları (BES) - Katılım Fonları Vakıf Em. ve Hay. Kat. His. Sen. EYF 0,018532 -6,65 Halk Hayat ve Em. Katılım His. Sen. EYF 0,026714 -6,47 Katılım Em. ve Hay. Katılım His. Sen. EYF 0,028864 -5,15 Bereket Em. ve Hay. Katılım His. Sen. EYF 0,041038 -5,13 Vakıf Em. ve Hay. Katılım Din. Değ. Gr. EYF 0,031807 -2,30

(Not: Analiz içerikleri fonbul.com'dan alınmıştır.)

Kaynak: AA