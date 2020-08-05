BES'te kategorilerine göre en fazla kaybettiren fonlar

Cigna Finans Em. ve Hay. Dış Borç. Araç. EYF 0,011910 -2,11 Anadolu Hayat Em. Bir. K.D.B.A.

Bireysel Emeklilik Sistemi (BES) fonları arasında kategorilere göre günlük en fazla kaybettiren fonlar şöyle:

Fon Adı Son Fiyat Son Getiri % Emeklilik Fonları (BES) - Borçlanma Araçları Cigna Finans Em. ve Hay. Dış Borç. Araç. EYF 0,011910 -2,11 Anadolu Hayat Em. Bir. K.D.B.A. EYF 0,101557 -1,95 Anadolu Hayat Em. İki. K.D.B.A. EYF 0,081429 -1,62 Anadolu Hayat Em. Borç. Araç. Gr. EYF 0,077490 -1,51 Fiba Em. ve Hay. K.D.B.A. Gr. EYF 0,062105 -0,26 Emeklilik Fonları (BES) - Fon Sepeti Fonları Allianz Yaşam ve Em. 2035 Hedef Fon Sepeti EYF 0,017867 -0,99 Fiba Em. ve Hay. Kare Port. Fon Sepeti EYF 0,015493 -0,46 Emeklilik Fonları (BES) - Hisse Senedi Fiba Em. ve Hay. His. Sen. Gr. EYF 0,037763 -4,65 Fiba Em. ve Hay. His. Sen. EYF 0,085820 -3,61 MetLife Em. ve Hay. His. Sen. EYF 0,026750 -3,17 Allianz Yaşam ve Em. BIST Temettü Endeksi EYF 0,025173 -3,15 Vakıf Em. ve Hay. His. Sen. EYF 0,078481 -2,95 Emeklilik Fonları (BES) - Karma & Esnek Fonlar Fiba Em. ve Hay. Tacirler Por. Değ. EYF 0,020774 -2,71 Fiba Em. ve Hay. Osmanlı Port. Değ. EYF 0,019759 -2,14 Fiba Em. ve Hay. Atak Değ. EYF 0,051668 -1,93 Anadolu Hayat Em. Agr. Değ. EYF 0,022682 -1,87 Fiba Em. ve Hay. Değ. Gr. EYF 0,025599 -1,84 Emeklilik Fonları (BES) - Katılım Fonları Vakıf Em. ve Hay. Kat. His. Sen. EYF 0,019868 -4,34 Halk Hayat ve Em. Katılım His. Sen. EYF 0,028598 -4,34 Katılım Em. ve Hay. Katılım His. Sen. EYF 0,030462 -3,89 Bereket Em. ve Hay. Katılım His. Sen. EYF 0,043348 -3,84 Bereket Em. ve Hay. Büyüme Katılım Değ. EYF 0,027200 -1,67

(Not: Analiz içerikleri fonbul.com'dan alınmıştır.)

Kaynak: AA