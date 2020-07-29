BES'te kategorilerine göre en fazla kaybettiren fonlar

BNP Paribas Cardif Em. Bir. K.D.B.A. EYF 0,077658 -0,94 AvivaSA Em. ve Hay. Uzun Vad. D.B.A.

Bireysel Emeklilik Sistemi (BES) fonları arasında kategorilere göre günlük en fazla kaybettiren fonlar şöyle:

Fon Adı Son Fiyat Son Getiri % Emeklilik Fonları (BES) - Borçlanma Araçları BNP Paribas Cardif Em. Bir. K.D.B.A. EYF 0,077658 -0,94 AvivaSA Em. ve Hay. Uzun Vad. D.B.A. EYF 0,086147 -0,88 Allianz Hayat Em. K.D.B.A. Gr. EYF 0,079760 -0,87 AvivaSA Em. ve Hay. D.B.A. EYF 0,092429 -0,86 NN Hay. Em. Borç. Araç. EYF 0,071811 -0,86 Emeklilik Fonları (BES) - Fon Sepeti Fonları Allianz Yaşam ve Em. 2035 Hedef Fon Sepeti EYF 0,018149 -1,22 Fiba Em. ve Hay. Kare Port. Fon Sepeti EYF 0,015562 -0,64 Emeklilik Fonları (BES) - Hisse Senedi Fiba Em. ve Hay. His. Sen. Gr. EYF 0,040042 -5,24 Anadolu Hayat Em. İş Bankası İştirak Endeksi EYF 0,056630 -4,72 Axa Hayat ve Em. His. Sen. EYF 0,027261 -3,56 Anadolu Hayat Em. His. Sen. EYF 0,138996 -3,55 Fiba Em. ve Hay. His. Sen. EYF 0,089806 -3,53 Emeklilik Fonları (BES) - Karma & Esnek Fonlar Vakıf Em.ve Hay. Turkcell Grb.Çal.Yön.Pera1 Değ.EYF 0,018373 -2,87 Anadolu Hayat Em. Agr. Değ. EYF 0,023456 -2,56 AvivaSA Em. ve Hay. Agr. Değ. EYF 0,069735 -2,42 Fiba Em. ve Hay. Atak Değ. EYF 0,052911 -2,06 Fiba Em. ve Hay. Osmanlı Port. Değ. EYF 0,020315 -2,03 Emeklilik Fonları (BES) - Katılım Fonları Vakıf Em. ve Hay. Kat. His. Sen. EYF 0,020852 -2,87 Halk Hayat ve Em. Katılım His. Sen. EYF 0,030016 -2,87 Katılım Em. ve Hay. Katılım His. Sen. EYF 0,032109 -1,64 Bereket Em. ve Hay. Katılım His. Sen. EYF 0,045672 -1,61 Katılım Em. ve Hay. Katılım Değ. Gr. EYF 0,025283 -1,15

(Not: Analiz içerikleri fonbul.com'dan alınmıştır.)

Kaynak: AA