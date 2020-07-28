BES'te kategorilerine göre en fazla kaybettiren fonlar

Vakıf Em. ve Hay. K.D.B.A. EYF 0,085027 -0,32 Vakıf Em. ve Hay. Borç.Arç.

Bireysel Emeklilik Sistemi (BES) fonları arasında kategorilere göre günlük en fazla kaybettiren fonlar şöyle:

Fon Adı Son Fiyat Son Getiri % Emeklilik Fonları (BES) - Borçlanma Araçları Vakıf Em. ve Hay. K.D.B.A. EYF 0,085027 -0,32 Vakıf Em. ve Hay. Borç.Arç. EYF 0,024369 -0,04 Emeklilik Fonları (BES) - Hisse Senedi Anadolu Hayat Em. İş Bankası İştirak Endeksi EYF 0,059435 -0,59 Emeklilik Fonları (BES) - Karma & Esnek Fonlar Vakıf Em.ve Hay. Turkcell Grb.Çal.Yön.Pera1 Değ.EYF 0,018916 -0,35 Fiba Em. ve Hay. Oyak Port. Değ. EYF 0,041311 -0,08 Ziraat Hayat ve Em. Değ. EYF 0,023065 -0,08 Vakıf Em. ve Hay. Pera 3 Değ. Gr. EYF 0,018493 -0,07 Fiba Em. ve Hay. Den. Değ. Gr. EYF 0,031615 -0,06 Emeklilik Fonları (BES) - Katılım Fonları Katılım Em. ve Hay. Kamu Kira Sert. Katılım EYF 0,013567 -0,02

(Not: Analiz içerikleri fonbul.com'dan alınmıştır.)

Kaynak: AA