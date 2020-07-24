BES'te kategorilerine göre en fazla kaybettiren fonlar
Bireysel Emeklilik Sistemi (BES) fonları arasında kategorilere göre günlük en fazla kaybettiren fonlar şöyle:
Fon Adı Son Fiyat Son Getiri %
Emeklilik Fonları (BES) - Borçlanma Araçları
Vakıf Em. ve Hay. Borç.Arç. EYF 0,024355 -0,01
Emeklilik Fonları (BES) - Hisse Senedi.
24.07.2020 14:39 | Son Güncelleme: 24.07.2020 14:47
Bireysel Emeklilik Sistemi (BES) fonları arasında kategorilere göre günlük en fazla kaybettiren fonlar şöyle:
|Fon Adı
|Son Fiyat
|Son Getiri %
|Emeklilik Fonları (BES) - Borçlanma Araçları
|Vakıf Em. ve Hay. Borç.Arç. EYF
|0,024355
|-0,01
|Emeklilik Fonları (BES) - Hisse Senedi
|AvivaSA Em. ve Hay. B.R.I.C. Ülkeleri Yab. Değ. EYF
|0,034502
|-0,86
|Anadolu Hayat Em. B.R.I.C. Ülkeler Yab. Değ. EYF
|0,040434
|-0,26
|Allianz Yaşam ve Em. Koç İştirak Endeksi EYF
|0,038286
|-0,05
|Emeklilik Fonları (BES) - Karma & Esnek Fonlar
|Garanti Em. Hay. Üçüncü Değişken EYF
|0,028353
|-0,15
|Fiba Em. ve Hay. Oyak Port. Değ. EYF
|0,041351
|-0,10
|Fiba Em. ve Hay. Osmanlı Port. Değ. EYF
|0,020641
|-0,02
|AvivaSA Em. ve Hay. Bir. Değ. EYF
|0,064315
|-0,02
Kaynak: AA