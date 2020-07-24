BES'te kategorilerine göre en fazla kaybettiren fonlar

Vakıf Em. ve Hay. Borç.Arç. EYF 0,024355 -0,01 Emeklilik Fonları (BES) - Hisse Senedi.

Bireysel Emeklilik Sistemi (BES) fonları arasında kategorilere göre günlük en fazla kaybettiren fonlar şöyle:

Fon Adı Son Fiyat Son Getiri % Emeklilik Fonları (BES) - Borçlanma Araçları Vakıf Em. ve Hay. Borç.Arç. EYF 0,024355 -0,01 Emeklilik Fonları (BES) - Hisse Senedi AvivaSA Em. ve Hay. B.R.I.C. Ülkeleri Yab. Değ. EYF 0,034502 -0,86 Anadolu Hayat Em. B.R.I.C. Ülkeler Yab. Değ. EYF 0,040434 -0,26 Allianz Yaşam ve Em. Koç İştirak Endeksi EYF 0,038286 -0,05 Emeklilik Fonları (BES) - Karma & Esnek Fonlar Garanti Em. Hay. Üçüncü Değişken EYF 0,028353 -0,15 Fiba Em. ve Hay. Oyak Port. Değ. EYF 0,041351 -0,10 Fiba Em. ve Hay. Osmanlı Port. Değ. EYF 0,020641 -0,02 AvivaSA Em. ve Hay. Bir. Değ. EYF 0,064315 -0,02

(Not: Analiz içerikleri fonbul.com'dan alınmıştır.)

Kaynak: AA