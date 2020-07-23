BES'te kategorilerine göre en fazla kaybettiren fonlar Bireysel Emeklilik Sistemi (BES) fonları arasında kategorilere göre günlük en fazla kaybettiren fonlar şöyle: Fon AdıSon FiyatSon Getiri % Emeklilik Fonları (BES) - Borçlanma Araçları

Vakıf Em. ve Hay. Borç.Arç. EYF0,024357-0,08 Emeklilik Fonları (BES) - Fon Sepeti Fonları

Fiba Em. ve Hay.

Bireysel Emeklilik Sistemi (BES) fonları arasında kategorilere göre günlük en fazla kaybettiren fonlar şöyle: Fon Adı Son Fiyat Son Getiri % Emeklilik Fonları (BES) - Borçlanma Araçları Vakıf Em. ve Hay. Borç.Arç. EYF 0,024357 -0,08 Emeklilik Fonları (BES) - Fon Sepeti Fonları Fiba Em. ve Hay. Kare Port. Fon Sepeti EYF 0,015625 -0,03 Emeklilik Fonları (BES) - Hisse Senedi Anadolu Hayat Em. B.R.I.C. Ülkeler Yab. Değ. EYF 0,040541 -0,48 AvivaSA Em. ve Hay. B.R.I.C. Ülkeleri Yab. Değ. EYF 0,034803 -0,24 Fiba Em. ve Hay. His. Sen. Gr. EYF 0,041322 -0,19 AvivaSA Em. ve Hay. Tem. Ödeyen Şir. His. Sen. EYF 0,043451 -0,18 Allianz Yaşam ve Em. BIST Temettü Endeksi EYF 0,026710 -0,12 Emeklilik Fonları (BES) - Karma & Esnek Fonlar Vakıf Em.ve Hay. Turkcell Grb.Çal.Yön.Pera1 Değ.EYF 0,019019 -1,07 Allianz Yaşam ve Em. Karma EYF 0,150552 -0,36 Allianz Hayat Em. Karma EYF 0,083841 -0,34 Allianz Yaşam ve Em. Karma Gr. EYF 0,105145 -0,33 Allianz Yaşam ve Em. Unil. Din. Değ. Gr. EYF 0,026555 -0,18 Emeklilik Fonları (BES) - Katılım Fonları Katılım Em. ve Hay. Agr. Katılım Değ. (Döviz) EYF 0,024986 -0,12 Katılım Em. ve Hay. Katılım Değ. Gr. EYF 0,025417 -0,04 Katılım Em. ve Hay. Kamu Kira Sert. Katılım EYF 0,013564 -0,02 (Not: Analiz içerikleri fonbul.com'dan alınmıştır.) (Not: Analiz içerikleri fonbul.com'dan alınmıştır.) Kaynak: AA