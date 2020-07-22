BES'te kategorilerine göre en fazla kaybettiren fonlar Bireysel Emeklilik Sistemi (BES) fonları arasında kategorilere göre günlük en fazla kaybettiren fonlar şöyle: Fon AdıSon FiyatSon Getiri % Emeklilik Fonları (BES) - Borçlanma Araçları

Vakıf Em. ve Hay. Borç.Arç. EYF0,024377-0,02 Emeklilik Fonları (BES) - Fon Sepeti Fonları

Allianz Yaşam ve Em.

Bireysel Emeklilik Sistemi (BES) fonları arasında kategorilere göre günlük en fazla kaybettiren fonlar şöyle: Fon Adı Son Fiyat Son Getiri % Emeklilik Fonları (BES) - Borçlanma Araçları Vakıf Em. ve Hay. Borç.Arç. EYF 0,024377 -0,02 Emeklilik Fonları (BES) - Fon Sepeti Fonları Allianz Yaşam ve Em. 2035 Hedef Fon Sepeti EYF 0,018177 -0,28 Fiba Em. ve Hay. Kare Port. Fon Sepeti EYF 0,015630 -0,14 Emeklilik Fonları (BES) - Hisse Senedi Fiba Em. ve Hay. His. Sen. Gr. EYF 0,041401 -1,46 Anadolu Hayat Em. İş Bankası İştirak Endeksi EYF 0,058973 -1,34 Cigna Finans Em. ve Hay. Bir. His. Sen. EYF 0,071052 -1,31 Allianz Yaşam ve Em. Koç İştirak Endeksi EYF 0,037849 -1,29 Allianz Yaşam ve Em. BIST Temettü Endeksi EYF 0,026741 -1,13 Emeklilik Fonları (BES) - Karma & Esnek Fonlar Fiba Em. ve Hay. Osmanlı Port. Değ. EYF 0,020660 -0,69 Cigna Finans Em. ve Hay. Din. Değ. EYF 0,030489 -0,68 NN Hay. Em. Agr. Değ. EYF 0,013853 -0,55 Halk Hayat ve Em. Katılım Din. Değ. EYF 0,025101 -0,50 Fiba Em. ve Hay. Atak Değ. EYF 0,053487 -0,49 Emeklilik Fonları (BES) - Katılım Fonları Vakıf Em. ve Hay. Kat. His. Sen. EYF 0,020551 -1,50 Halk Hayat ve Em. Katılım His. Sen. EYF 0,029593 -1,47 Katılım Em. ve Hay. Katılım His. Sen. EYF 0,031212 -1,46 Bereket Em. ve Hay. Katılım His. Sen. EYF 0,044443 -1,42 Bereket Em. ve Hay. Büyüme Katılım Değ. EYF 0,027428 -0,55 (Not: Analiz içerikleri fonbul.com'dan alınmıştır.) (Not: Analiz içerikleri fonbul.com'dan alınmıştır.) Kaynak: AA