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BES'te kategorilerine göre en fazla kaybettiren fonlar

Bireysel Emeklilik Sistemi (BES) fonları arasında kategorilere göre günlük en fazla kaybettiren fonlar şöyle: Fon AdıSon FiyatSon Getiri % Emeklilik Fonları (BES) - Borçlanma Araçları
Vakıf Em. ve Hay. Borç.Arç. EYF0,024377-0,02 Emeklilik Fonları (BES) - Fon Sepeti Fonları
Allianz Yaşam ve Em.

BES'te kategorilerine göre en fazla kaybettiren fonlar
22.07.2020 14:29 | Son Güncelleme: 22.07.2020 14:33

Bireysel Emeklilik Sistemi (BES) fonları arasında kategorilere göre günlük en fazla kaybettiren fonlar şöyle:

Fon AdıSon FiyatSon Getiri %
Emeklilik Fonları (BES) - Borçlanma Araçları
Vakıf Em. ve Hay. Borç.Arç. EYF0,024377-0,02
Emeklilik Fonları (BES) - Fon Sepeti Fonları
Allianz Yaşam ve Em. 2035 Hedef Fon Sepeti EYF0,018177-0,28
Fiba Em. ve Hay. Kare Port. Fon Sepeti EYF0,015630-0,14
Emeklilik Fonları (BES) - Hisse Senedi
Fiba Em. ve Hay. His. Sen. Gr. EYF0,041401-1,46
Anadolu Hayat Em. İş Bankası İştirak Endeksi EYF0,058973-1,34
Cigna Finans Em. ve Hay. Bir. His. Sen. EYF0,071052-1,31
Allianz Yaşam ve Em. Koç İştirak Endeksi EYF0,037849-1,29
Allianz Yaşam ve Em. BIST Temettü Endeksi EYF0,026741-1,13
Emeklilik Fonları (BES) - Karma & Esnek Fonlar
Fiba Em. ve Hay. Osmanlı Port. Değ. EYF0,020660-0,69
Cigna Finans Em. ve Hay. Din. Değ. EYF0,030489-0,68
NN Hay. Em. Agr. Değ. EYF0,013853-0,55
Halk Hayat ve Em. Katılım Din. Değ. EYF0,025101-0,50
Fiba Em. ve Hay. Atak Değ. EYF0,053487-0,49
Emeklilik Fonları (BES) - Katılım Fonları
Vakıf Em. ve Hay. Kat. His. Sen. EYF0,020551-1,50
Halk Hayat ve Em. Katılım His. Sen. EYF0,029593-1,47
Katılım Em. ve Hay. Katılım His. Sen. EYF0,031212-1,46
Bereket Em. ve Hay. Katılım His. Sen. EYF0,044443-1,42
Bereket Em. ve Hay. Büyüme Katılım Değ. EYF0,027428-0,55
(Not: Analiz içerikleri fonbul.com'dan alınmıştır.)

Kaynak: AA

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