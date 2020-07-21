BES'te kategorilerine göre en fazla kaybettiren fonlar

Bireysel Emeklilik Sistemi (BES) fonları arasında kategorilere göre günlük en fazla kaybettiren fonlar şöyle:

Fon Adı Son Fiyat Son Getiri % Emeklilik Fonları (BES) - Borçlanma Araçları BNP Paribas Cardif Em. B.A. EYF 0,063438 -0,02 Emeklilik Fonları (BES) - Hisse Senedi AvivaSA Em. ve Hay. His. Sen. EYF 0,082416 -0,03 AvivaSA Em. ve Hay. His. Sen. Gr. EYF 0,082325 -0,03 Emeklilik Fonları (BES) - Karma & Esnek Fonlar Allianz Yaşam ve Em. Katkı EYF 0,019342 -0,03 Fiba Em. ve Hay. İstanbul Port. Değ. EYF 0,017420 -0,02 Vakıf Em. ve Hay. Katkı EYF 0,018711 -0,02 Ziraat Hayat ve Em. Katkı EYF 0,019861 -0,02 Halk Hayat ve Em. Katkı EYF 0,018531 -0,01 Cigna Finans Em. ve Hay. Katkı EYF 0,019685 -0,01 Emeklilik Fonları (BES) - Katılım Fonları Katılım Em. ve Hay. Kamu Kira Sert. Katılım EYF 0,013565 -0,04

(Not: Analiz içerikleri fonbul.com'dan alınmıştır.)

Kaynak: AA