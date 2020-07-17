BES'te kategorilerine göre en fazla kaybettiren fonlar

Bireysel Emeklilik Sistemi (BES) fonları arasında kategorilere göre günlük en fazla kaybettiren fonlar şöyle:

Fon Adı Son Fiyat Son Getiri % Emeklilik Fonları (BES) - Borçlanma Araçları Allianz Hayat Em. Borç. Araç. Gr. EYF 0,048420 -0,02 Anadolu Hayat Em. İki. Borç. Araç. EYF 0,076728 -0,01 Anadolu Hayat Em. İki. Borç. Araç. Gr. EYF 0,076773 -0,01 Emeklilik Fonları (BES) - Hisse Senedi AvivaSA Em. ve Hay. B.R.I.C. Ülkeleri Yab. Değ. EYF 0,033729 -0,44 Anadolu Hayat Em. İş Bankası İştirak Endeksi EYF 0,059023 -0,32 Emeklilik Fonları (BES) - Karma & Esnek Fonlar AvivaSA Em. ve Hay. Bir. Değ. EYF 0,063757 -0,08 Fiba Em. ve Hay. Atlas Port. Değ. EYF 0,019974 -0,04 Fiba Em. ve Hay. Stand. EYF 0,018234 -0,02 Emeklilik Fonları (BES) - Katılım Fonları Katılım Em. ve Hay. Agr. Katılım Değ. (Döviz) EYF 0,024961 -0,06

(Not: Analiz içerikleri fonbul.com'dan alınmıştır.)

Kaynak: AA