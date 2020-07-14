BES'te kategorilerine göre en fazla kaybettiren fonlar
Bireysel Emeklilik Sistemi (BES) fonları arasında kategorilere göre günlük en fazla kaybettiren fonlar şöyle:
Fon Adı Son Fiyat Son Getiri %
Emeklilik Fonları (BES) - Borçlanma Araçları
Vakıf Em. ve Hay. K.D.B.A. EYF 0,083531 -1,19
AvivaSA Em. ve Hay. İki. Değ.
14.07.2020 14:23 | Son Güncelleme: 14.07.2020 14:23
Bireysel Emeklilik Sistemi (BES) fonları arasında kategorilere göre günlük en fazla kaybettiren fonlar şöyle:
|Fon Adı
|Son Fiyat
|Son Getiri %
|Emeklilik Fonları (BES) - Borçlanma Araçları
|Vakıf Em. ve Hay. K.D.B.A. EYF
|0,083531
|-1,19
|AvivaSA Em. ve Hay. İki. Değ. EYF
|0,050878
|-0,09
|BNP Paribas Cardif Em. B.A. EYF
|0,063186
|-0,06
|BNP Paribas Cardif Em. B.A. Gr. EYF
|0,033851
|-0,04
|Garanti Em. Hay. Borç. Araç. EYF
|0,080430
|-0,04
|Garanti Em. Hay. Borç. Araç. Gr. EYF
|0,051645
|-0,04
|Ziraat Hayat ve Em. K.B.A. EYF
|0,020202
|-0,03
|Vakıf Em. ve Hay. Bir. K.B.A Gr. EYF
|0,044234
|-0,03
|Emeklilik Fonları (BES) - Hisse Senedi
|AvivaSA Em. ve Hay. B.R.I.C. Ülkeleri Yab. Değ. EYF
|0,033729
|-0,79
|Emeklilik Fonları (BES) - Katılım Fonları
|Katılım Em. ve Hay. Kamu Kira Sert. Katılım EYF
|0,013568
|-0,01
Kaynak: AA