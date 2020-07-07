BES'te kategorilerine göre en fazla kaybettiren fonlar

Cigna Finans Em. ve Hay. K.B.A. Gr. EYF 0,020693 -0,31 Cigna Finans Em. ve Hay.Borç. Araç.

Bireysel Emeklilik Sistemi (BES) fonları arasında kategorilere göre günlük en fazla kaybettiren fonlar şöyle:

Fon Adı Son Fiyat Son Getiri % Emeklilik Fonları (BES) - Borçlanma Araçları Cigna Finans Em. ve Hay. K.B.A. Gr. EYF 0,020693 -0,31 Cigna Finans Em. ve Hay.Borç. Araç. EYF 0,011046 -0,29 Anadolu Hayat Em. İki. Borç. Araç. EYF 0,077143 -0,28 Cigna Finans Em. ve Hay. K.B.A. EYF 0,030582 -0,28 Fiba Em. ve Hay. Fiba Port. Borç. Araç. EYF 0,068707 -0,28 Emeklilik Fonları (BES) - Karma & Esnek Fonlar Allianz Yaşam ve Em. Katkı EYF 0,019458 -0,32 NN Hay. Em. Katkı EYF 0,021227 -0,31 Axa Hayat ve Em. Katkı EYF 0,019554 -0,30 Allianz Hayat Em. Katkı EYF 0,019526 -0,30 Halk Hayat ve Em. Katkı EYF 0,018626 -0,29 Emeklilik Fonları (BES) - Katılım Fonları Katılım Em. ve Hay. Agr. Katılım Değ. (Döviz) EYF 0,024985 -0,11 Katılım Em. ve Hay. Kamu Kira Sert. Katılım EYF 0,013580 -0,01

(Not: Analiz içerikleri fonbul.com'dan alınmıştır.)

Kaynak: AA