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BES'te kategorilerine göre en fazla kaybettiren fonlar

Bireysel Emeklilik Sistemi (BES) fonları arasında kategorilere göre günlük en fazla kaybettiren fonlar şöyle:
Fon Adı Son Fiyat Son Getiri %
Emeklilik Fonları (BES) - Borçlanma Araçları


BNP Paribas Cardif Em. B.A. EYF 0,063925 -0,20
AvivaSA Em. ve Hay. Borç. Araç. Gr.

BES'te kategorilerine göre en fazla kaybettiren fonlar
03.07.2020 14:43 | Son Güncelleme: 03.07.2020 14:46

Bireysel Emeklilik Sistemi (BES) fonları arasında kategorilere göre günlük en fazla kaybettiren fonlar şöyle:

Fon Adı Son Fiyat Son Getiri %
Emeklilik Fonları (BES) - Borçlanma Araçları
BNP Paribas Cardif Em. B.A. EYF 0,063925 -0,20
AvivaSA Em. ve Hay. Borç. Araç. Gr. EYF 0,061491 -0,18
AvivaSA Em. ve Hay. Borç. Araç. EYF 0,072866 -0,18
Cigna Finans Em. ve Hay. K.B.A. Gr. EYF 0,020830 -0,17
BNP Paribas Cardif Em. B.A. Gr. EYF 0,034240 -0,17
Emeklilik Fonları (BES) - Karma & Esnek Fonlar
Cigna Finans Em. ve Hay. Katkı EYF 0,019847 -0,13
Allianz Yaşam ve Em. Katkı EYF 0,019620 -0,12
Aegon Emeklilik ve Hay. Katkı EYF 0,019699 -0,11
Axa Hayat ve Em. Katkı EYF 0,019716 -0,11
AvivaSA Em. ve Hay. Katkı EYF 0,018981 -0,11
Emeklilik Fonları (BES) - Katılım Fonları
Metlife Em. ve Hay. Başlangıç Katılım EYF 0,015185 -0,74
Katılım Em. ve Hay. Agr. Katılım Değ. (Döviz) EYF 0,024996 -0,06
Emeklilik Fonları (BES) - Kıymetli Madenler
NN Hay. Em. Altın EYF 0,025358 -0,73
BNP Paribas Cardif Em. Altın EYF 0,040761 -0,73
Anadolu Hayat Em. Altın Katılım EYF 0,040314 -0,73
AvivaSA Em. ve Hay. Altın EYF 0,042174 -0,73
Metlife Emeklilik ve Hayat A.Ş.Altın Katılım EYF 0,012885 -0,72
(Not: Analiz içerikleri fonbul.com'dan alınmıştır.)

Kaynak: AA

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