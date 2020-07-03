BES'te kategorilerine göre en fazla kaybettiren fonlar
Bireysel Emeklilik Sistemi (BES) fonları arasında kategorilere göre günlük en fazla kaybettiren fonlar şöyle:
Fon Adı Son Fiyat Son Getiri %
Emeklilik Fonları (BES) - Borçlanma Araçları
BNP Paribas Cardif Em. B.A. EYF 0,063925 -0,20
AvivaSA Em. ve Hay. Borç. Araç. Gr.
03.07.2020 14:43 | Son Güncelleme: 03.07.2020 14:46
Bireysel Emeklilik Sistemi (BES) fonları arasında kategorilere göre günlük en fazla kaybettiren fonlar şöyle:
|Fon Adı
|Son Fiyat
|Son Getiri %
|Emeklilik Fonları (BES) - Borçlanma Araçları
|BNP Paribas Cardif Em. B.A. EYF
|0,063925
|-0,20
|AvivaSA Em. ve Hay. Borç. Araç. Gr. EYF
|0,061491
|-0,18
|AvivaSA Em. ve Hay. Borç. Araç. EYF
|0,072866
|-0,18
|Cigna Finans Em. ve Hay. K.B.A. Gr. EYF
|0,020830
|-0,17
|BNP Paribas Cardif Em. B.A. Gr. EYF
|0,034240
|-0,17
|Emeklilik Fonları (BES) - Karma & Esnek Fonlar
|Cigna Finans Em. ve Hay. Katkı EYF
|0,019847
|-0,13
|Allianz Yaşam ve Em. Katkı EYF
|0,019620
|-0,12
|Aegon Emeklilik ve Hay. Katkı EYF
|0,019699
|-0,11
|Axa Hayat ve Em. Katkı EYF
|0,019716
|-0,11
|AvivaSA Em. ve Hay. Katkı EYF
|0,018981
|-0,11
|Emeklilik Fonları (BES) - Katılım Fonları
|Metlife Em. ve Hay. Başlangıç Katılım EYF
|0,015185
|-0,74
|Katılım Em. ve Hay. Agr. Katılım Değ. (Döviz) EYF
|0,024996
|-0,06
|Emeklilik Fonları (BES) - Kıymetli Madenler
|NN Hay. Em. Altın EYF
|0,025358
|-0,73
|BNP Paribas Cardif Em. Altın EYF
|0,040761
|-0,73
|Anadolu Hayat Em. Altın Katılım EYF
|0,040314
|-0,73
|AvivaSA Em. ve Hay. Altın EYF
|0,042174
|-0,73
|Metlife Emeklilik ve Hayat A.Ş.Altın Katılım EYF
|0,012885
|-0,72
Kaynak: AA