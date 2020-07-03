BES'te kategorilerine göre en fazla kaybettiren fonlar

BNP Paribas Cardif Em. B.A. EYF 0,063925 -0,20 AvivaSA Em. ve Hay. Borç. Araç. Gr.

Bireysel Emeklilik Sistemi (BES) fonları arasında kategorilere göre günlük en fazla kaybettiren fonlar şöyle:

Fon Adı Son Fiyat Son Getiri % Emeklilik Fonları (BES) - Borçlanma Araçları BNP Paribas Cardif Em. B.A. EYF 0,063925 -0,20 AvivaSA Em. ve Hay. Borç. Araç. Gr. EYF 0,061491 -0,18 AvivaSA Em. ve Hay. Borç. Araç. EYF 0,072866 -0,18 Cigna Finans Em. ve Hay. K.B.A. Gr. EYF 0,020830 -0,17 BNP Paribas Cardif Em. B.A. Gr. EYF 0,034240 -0,17 Emeklilik Fonları (BES) - Karma & Esnek Fonlar Cigna Finans Em. ve Hay. Katkı EYF 0,019847 -0,13 Allianz Yaşam ve Em. Katkı EYF 0,019620 -0,12 Aegon Emeklilik ve Hay. Katkı EYF 0,019699 -0,11 Axa Hayat ve Em. Katkı EYF 0,019716 -0,11 AvivaSA Em. ve Hay. Katkı EYF 0,018981 -0,11 Emeklilik Fonları (BES) - Katılım Fonları Metlife Em. ve Hay. Başlangıç Katılım EYF 0,015185 -0,74 Katılım Em. ve Hay. Agr. Katılım Değ. (Döviz) EYF 0,024996 -0,06 Emeklilik Fonları (BES) - Kıymetli Madenler NN Hay. Em. Altın EYF 0,025358 -0,73 BNP Paribas Cardif Em. Altın EYF 0,040761 -0,73 Anadolu Hayat Em. Altın Katılım EYF 0,040314 -0,73 AvivaSA Em. ve Hay. Altın EYF 0,042174 -0,73 Metlife Emeklilik ve Hayat A.Ş.Altın Katılım EYF 0,012885 -0,72

(Not: Analiz içerikleri fonbul.com'dan alınmıştır.)

Kaynak: AA