BES'te kategorilerine göre en fazla kaybettiren fonlar

Bireysel Emeklilik Sistemi (BES) fonları arasında kategorilere göre günlük en fazla kaybettiren fonlar şöyle:

Fon Adı Son Fiyat Son Getiri %

Emeklilik Fonları (BES) - Borçlanma Araçları



AvivaSA Em. ve Hay. İki. Değ. EYF 0,050895 -0,05

Vakıf Em. ve Hay. Bir. K.B.A Gr.