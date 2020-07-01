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BES'te kategorilerine göre en fazla kaybettiren fonlar

Bireysel Emeklilik Sistemi (BES) fonları arasında kategorilere göre günlük en fazla kaybettiren fonlar şöyle:
Fon Adı Son Fiyat Son Getiri %
Emeklilik Fonları (BES) - Borçlanma Araçları


Allianz Hayat Em. İki. K.D.B.A. EYF 0,075612 -0,34
Anadolu Hayat Em. İki. K.D.B.A.

BES'te kategorilerine göre en fazla kaybettiren fonlar
01.07.2020 14:51 | Son Güncelleme: 01.07.2020 14:59

Bireysel Emeklilik Sistemi (BES) fonları arasında kategorilere göre günlük en fazla kaybettiren fonlar şöyle:

Fon Adı Son Fiyat Son Getiri %
Emeklilik Fonları (BES) - Borçlanma Araçları
Allianz Hayat Em. İki. K.D.B.A. EYF 0,075612 -0,34
Anadolu Hayat Em. İki. K.D.B.A. EYF 0,079121 -0,32
Anadolu Hayat Em. İki. Borç. Araç. EYF 0,077808 -0,29
Anadolu Hayat Em. İki. Borç. Araç. Gr. EYF 0,077857 -0,28
Cigna Finans Em. ve Hay. K.B.A. EYF 0,030828 -0,25
Emeklilik Fonları (BES) - Hisse Senedi
AvivaSA Em. ve Hay. B.R.I.C. Ülkeleri Yab. Değ. EYF 0,032402 -0,58
Anadolu Hayat Em. B.R.I.C. Ülkeler Yab. Değ. EYF 0,037176 -0,02
Emeklilik Fonları (BES) - Karma & Esnek Fonlar
AvivaSA Em. ve Hay. Katkı EYF 0,019033 -0,25
BNP Paribas Cardif Em. Katkı EYF 0,019919 -0,25
Allianz Hayat Em. Katkı EYF 0,019739 -0,24
Cigna Finans Em. ve Hay. Katkı EYF 0,019894 -0,23
Allianz Yaşam ve Em. Katkı EYF 0,019668 -0,23
Emeklilik Fonları (BES) - Katılım Fonları
Katılım Em. ve Hay. Kamu Kira Sert. Katılım EYF 0,013584 -0,01
(Not: Analiz içerikleri fonbul.com'dan alınmıştır.)

Kaynak: AA

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