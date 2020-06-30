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BES'te kategorilerine göre en fazla kaybettiren fonlar

Bireysel Emeklilik Sistemi (BES) fonları arasında kategorilere göre günlük en fazla kaybettiren fonlar şöyle:
Fon Adı Son Fiyat Son Getiri %
Emeklilik Fonları (BES) - Borçlanma Araçları


Allianz Hayat Em. Bir. K.D.B.A. EYF 0,118130 -0,47
Allianz Hayat Em. K.D.B.A. Gr.

BES'te kategorilerine göre en fazla kaybettiren fonlar
30.06.2020 15:05 | Son Güncelleme: 30.06.2020 15:09

Bireysel Emeklilik Sistemi (BES) fonları arasında kategorilere göre günlük en fazla kaybettiren fonlar şöyle:

Fon Adı Son Fiyat Son Getiri %
Emeklilik Fonları (BES) - Borçlanma Araçları
Allianz Hayat Em. Bir. K.D.B.A. EYF 0,118130 -0,47
Allianz Hayat Em. K.D.B.A. Gr. EYF 0,079448 -0,46
BNP Paribas Cardif Em. Bir. K.D.B.A. EYF 0,077369 -0,44
Cigna Finans Em. ve Hay. Dış Borç. Araç. EYF 0,012138 -0,43
Allianz Yaşam ve Em. Bir. K.D.B.A. EYF 0,116862 -0,40
Emeklilik Fonları (BES) - Hisse Senedi
Anadolu Hayat Em. B.R.I.C. Ülkeler Yab. Değ. EYF 0,037185 -1,18
Emeklilik Fonları (BES) - Karma & Esnek Fonlar
Allianz Hayat Em. Karma EYF 0,080052 -1,23
Allianz Yaşam ve Em. Karma EYF 0,144073 -1,21
Allianz Yaşam ve Em. Karma Gr. EYF 0,100509 -1,19
Anadolu Hayat Em. Bir. Değ. EYF 0,088155 -0,49
Garanti Em. Hay. Üçüncü Değişken EYF 0,027184 -0,47
Emeklilik Fonları (BES) - Katılım Fonları
Katılım Em. ve Hay. Agr. Katılım Değ. (Döviz) EYF 0,024981 -0,05
MetLife Em. ve Hay. Katılım Stand. EYF 0,019057 -0,02
(Not: Analiz içerikleri fonbul.com'dan alınmıştır.)

Kaynak: AA

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