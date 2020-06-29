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BES'te kategorilerine göre en fazla kaybettiren fonlar

Bireysel Emeklilik Sistemi (BES) fonları arasında kategorilere göre günlük en fazla kaybettiren fonlar şöyle:
Fon Adı Son Fiyat Son Getiri %
Emeklilik Fonları (BES) - Borçlanma Araçları


Allianz Hayat Em. İki. K.D.B.A.

BES'te kategorilerine göre en fazla kaybettiren fonlar
29.06.2020 14:33 | Son Güncelleme: 29.06.2020 14:36

Bireysel Emeklilik Sistemi (BES) fonları arasında kategorilere göre günlük en fazla kaybettiren fonlar şöyle:

Fon Adı Son Fiyat Son Getiri %
Emeklilik Fonları (BES) - Borçlanma Araçları
Allianz Hayat Em. İki. K.D.B.A. EYF 0,075545 -0,08
Emeklilik Fonları (BES) - Fon Sepeti Fonları
Fiba Em. ve Hay. Kare Port. Fon Sepeti EYF 0,015449 -0,01
Emeklilik Fonları (BES) - Hisse Senedi
AvivaSA Em. ve Hay. B.R.I.C. Ülkeleri Yab. Değ. EYF 0,032478 -1,48
Emeklilik Fonları (BES) - Karma & Esnek Fonlar
AvivaSA Em. ve Hay. Bir. Değ. EYF 0,062195 -0,49
NN Hay. Em. Katılım Kat. EYF 0,011244 -0,25
Garanti Em. Hay. Üçüncü Değişken EYF 0,027313 -0,07
Anadolu Hayat Em. Katılım Katkı EYF 0,022112 -0,05
Fiba Em. ve Hay. Perform Portföy Değ. EYF 0,013506 -0,03
Emeklilik Fonları (BES) - Katılım Fonları
Garanti Em. Hay. Katılım Değ. EYF 0,028452 -0,10
Katılım Em. ve Hay. Kamu Kira Sert. Katılım EYF 0,013574 -0,07
Bereket Em. ve Hay. Katılım Değ. Gr. EYF 0,025814 -0,07
Katılım Em. ve Hay. Emlak Kat. Bank. Kat. Değ. EYF 0,012780 -0,03
Vakıf Em. ve Hay. Katılım Den. Değ. EYF 0,027918 -0,03
Emeklilik Fonları (BES) - Kıymetli Madenler
Bereket Em. ve Hay. Altın Katılım EYF 0,041678 -0,05
Halk Hayat ve Em. Altın Katılım EYF 0,025482 -0,03
Ziraat Hayat ve Em. Altın Katılım EYF 0,041424 -0,01
Vakıf Em. ve Hay. Altın Katılım EYF 0,043211 -0,01
Metlife Emeklilik ve Hayat A.Ş.Altın Katılım EYF 0,012826 -0,01
(Not: Analiz içerikleri fonbul.com'dan alınmıştır.)

Kaynak: AA

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