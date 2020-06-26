BES'te kategorilerine göre en fazla kaybettiren fonlar
Bireysel Emeklilik Sistemi (BES) fonları arasında kategorilere göre günlük en fazla kaybettiren fonlar şöyle:
Fon Adı Son Fiyat Son Getiri %
Emeklilik Fonları (BES) - Borçlanma Araçları
Allianz Hayat Em. İki. K.D.B.A. EYF 0,075607 -0,78
Anadolu Hayat Em. İki. K.D.B.A.
26.06.2020 14:59 | Son Güncelleme: 26.06.2020 14:59
Bireysel Emeklilik Sistemi (BES) fonları arasında kategorilere göre günlük en fazla kaybettiren fonlar şöyle:
|Fon Adı
|Son Fiyat
|Son Getiri %
|Emeklilik Fonları (BES) - Borçlanma Araçları
|Allianz Hayat Em. İki. K.D.B.A. EYF
|0,075607
|-0,78
|Anadolu Hayat Em. İki. K.D.B.A. EYF
|0,079056
|-0,78
|Fiba Em. ve Hay. Oyak Port. K.D.B.A. EYF
|0,045082
|-0,69
|BNP Paribas Cardif Em. İki. K.D.B.A. EYF
|0,081237
|-0,57
|AvivaSA Em. ve Hay. Uzun Vad. D.B.A. EYF
|0,084819
|-0,56
|Emeklilik Fonları (BES) - Fon Sepeti Fonları
|Allianz Yaşam ve Em. 2035 Hedef Fon Sepeti EYF
|0,017716
|-0,15
|Emeklilik Fonları (BES) - Hisse Senedi
|Anadolu Hayat Em. B.R.I.C. Ülkeler Yab. Değ. EYF
|0,037599
|-1,68
|Fiba Em. ve Hay. His. Sen. EYF
|0,085530
|-0,79
|Ziraat Hayat ve Em. His. Sen. EYF
|0,021625
|-0,57
|Vakıf Em. ve Hay. His. Sen. EYF
|0,081835
|-0,57
|Halk Hayat ve Em. His. Sen. EYF
|0,020921
|-0,57
|Emeklilik Fonları (BES) - Karma & Esnek Fonlar
|Anadolu Hayat Em. Bir. Değ. EYF
|0,087964
|-1,17
|Allianz Yaşam ve Em. Karma EYF
|0,144908
|-1,10
|Allianz Hayat Em. Karma EYF
|0,080543
|-1,07
|Allianz Yaşam ve Em. Karma Gr. EYF
|0,101113
|-1,05
|Fiba Em. ve Hay. Tacirler Por. Değ. EYF
|0,019116
|-1,01
|Emeklilik Fonları (BES) - Katılım Fonları
|Bereket Em. ve Hay. Katılım His. Sen. EYF
|0,041263
|-0,44
|Katılım Em. ve Hay. Katılım His. Sen. EYF
|0,029022
|-0,39
|Fiba Em. ve Hay. Katılım Stand. EYF
|0,015732
|-0,13
|Katılım Em. ve Hay. Emlak Kat. Bank. Kat. Değ. EYF
|0,012784
|-0,12
|Katılım Em. ve Hay. Den. Katılım Değ. EYF
|0,024679
|-0,11
|Emeklilik Fonları (BES) - Kıymetli Madenler
|Allianz Hayat Em. Altın EYF
|0,039720
|-0,57
|NN Hay. Em. Altın EYF
|0,025237
|-0,57
|AvivaSA Em. ve Hay. Altın EYF
|0,041969
|-0,57
|BNP Paribas Cardif Em. Altın EYF
|0,040566
|-0,57
|Metlife Emeklilik ve Hayat A.Ş.Altın Katılım EYF
|0,012827
|-0,57
Kaynak: AA