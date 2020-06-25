HABER SON DAKİKA MANŞETLER SPOR EKONOMİ FİNANS MAGAZİN DÜNYA TÜM HABERLER
Canlı Borsa Finans Ekonomi Haberler Yazarlar Borsa Döviz Altın Kripto Paralar Faiz Dış Piyasalar Akaryakıt

BES'te kategorilerine göre en fazla kaybettiren fonlar

Bireysel Emeklilik Sistemi (BES) fonları arasında kategorilere göre günlük en fazla kaybettiren fonlar şöyle:
Fon Adı Son Fiyat Son Getiri %
Emeklilik Fonları (BES) - Borçlanma Araçları


Ziraat Hayat ve Em. K.D.B.A. EYF 0,044120 -0,51
Allianz Hayat Em. K.D.B.A. Gr.

BES'te kategorilerine göre en fazla kaybettiren fonlar
25.06.2020 14:31 | Son Güncelleme: 25.06.2020 14:34

Bireysel Emeklilik Sistemi (BES) fonları arasında kategorilere göre günlük en fazla kaybettiren fonlar şöyle:

Fon Adı Son Fiyat Son Getiri %
Emeklilik Fonları (BES) - Borçlanma Araçları
Ziraat Hayat ve Em. K.D.B.A. EYF 0,044120 -0,51
Allianz Hayat Em. K.D.B.A. Gr. EYF 0,079468 -0,50
Allianz Hayat Em. Bir. K.D.B.A. EYF 0,118196 -0,48
BNP Paribas Cardif Em. Bir. K.D.B.A. EYF 0,077364 -0,48
Anadolu Hayat Em. Bir. K.D.B.A. EYF 0,103293 -0,48
Emeklilik Fonları (BES) - Fon Sepeti Fonları
Fiba Em. ve Hay. Kare Port. Fon Sepeti EYF 0,015448 -0,34
Allianz Yaşam ve Em. 2035 Hedef Fon Sepeti EYF 0,017743 -0,24
Emeklilik Fonları (BES) - Hisse Senedi
AvivaSA Em. ve Hay. B.R.I.C. Ülkeleri Yab. Değ. EYF 0,032809 -2,35
Fiba Em. ve Hay. His. Sen. Gr. EYF 0,037807 -1,42
Allianz Yaşam ve Em. Sürd. His. Sen. EYF 0,025583 -1,24
Garanti Em. Hay. Sürd. His. Sen. EYF 0,020670 -1,23
Anadolu Hayat Em. İş Bankası İştirak Endeksi EYF 0,053754 -1,02
Emeklilik Fonları (BES) - Karma & Esnek Fonlar
AvivaSA Em. ve Hay. Bir. Değ. EYF 0,062460 -1,19
Anadolu Hayat Em. Bir. Değ. EYF 0,089002 -0,74
AvivaSA Em. ve Hay. Agr. Değ. EYF 0,069533 -0,59
Anadolu Hayat Em. Agr. Değ. EYF 0,023392 -0,55
NN Hay. Em. Agr. Değ. EYF 0,013613 -0,55
Emeklilik Fonları (BES) - Katılım Fonları
Bereket Em. ve Hay. Katılım His. Sen. EYF 0,041444 -0,33
Vakıf Em. ve Hay. Kat. His. Sen. EYF 0,019235 -0,31
Katılım Em. ve Hay. Katılım His. Sen. EYF 0,029137 -0,30
Halk Hayat ve Em. Katılım His. Sen. EYF 0,027711 -0,30
Fiba Em. ve Hay. Katılım Stand. EYF 0,015752 -0,27
(Not: Analiz içerikleri fonbul.com'dan alınmıştır.)

Kaynak: AA

Ekonomi Manşet

Haberler

Gelecek Partisi'nin asgari ücret paylaşımı sosyal medyada yorum bombardımanına tutuldu Ekonomi
Gelecek Partisi'nin asgari ücret paylaşımı sosyal medyada yorum bombardımanına tutuldu
Son dakika: Merkez Bankası faizleri sabit tuttu Ekonomi
Son dakika: Merkez Bankası faizleri sabit tuttu
Sezonu 15 liradan açan Nazende fasulyesi şimdi 3 liraya müşteri bulamıyor Ekonomi
Sezonu 15 liradan açan Nazende fasulyesi şimdi 3 liraya müşteri bulamıyor
Fatih Sultan Mehmet'in özel koleksiyondaki son Bellini portresi Londra'da açık artırmayla satılacak Ekonomi
Fatih Sultan Mehmet'in özel koleksiyondaki son Bellini portresi Londra'da açık artırmayla satılacak
Sivaslı usta, artık üretimi yapılmayan Osmanlı kehribar tespihini 5 bin liraya satıyor Ekonomi
Sivaslı usta, artık üretimi yapılmayan Osmanlı kehribar tespihini 5 bin liraya satıyor
Evini atölyeye çeviren 6 çocuk annesi, yün yorgan dikerek aile bütçesine katkı sağlıyor Ekonomi
Evini atölyeye çeviren 6 çocuk annesi, yün yorgan dikerek aile bütçesine katkı sağlıyor
Fatura tahsilatları 1 Temmuz'dan itibaren başlıyor! Borcu olanların elektrik ve doğal gazı kesilecek
Fatura tahsilatları 1 Temmuz'dan itibaren başlıyor! Borcu olanların elektrik ve doğal gazı kesilecek
50 bin TL'ye kadar alıcısı olan Adana güvercinlerini satarak 22 öğrenciyi giydirdi
50 bin TL'ye kadar alıcısı olan Adana güvercinlerini satarak 22 öğrenciyi giydirdi
Son dakika: Sağlık Bakanlığı, çalışma hayatı için koronavirüs tedbirlerini güncelledi: İş yerlerinde koronadan sorumlu personel olacak
Son dakika: Sağlık Bakanlığı, çalışma hayatı için koronavirüs tedbirlerini güncelledi: İş yerlerinde koronadan...
Bankalardan sorunlu krediler için önemli hamle! Varlık yönetim şirketi kuruluyor
Bankalardan sorunlu krediler için önemli hamle! Varlık yönetim şirketi kuruluyor
Çocukluk hayalini gazoz firmasını alarak gerçekleştirdi
Çocukluk hayalini gazoz firmasını alarak gerçekleştirdi
İBB 5 bin yeni taksi projesi için ilk adımı bugün atıyor! Proje UKOME'ye sunulacak
İBB 5 bin yeni taksi projesi için ilk adımı bugün atıyor! Proje UKOME'ye sunulacak
Yükselişini sürdüren altının gram fiyatı 389,8 liradan işlem görüyor
Yükselişini sürdüren altının gram fiyatı 389,8 liradan işlem görüyor
Güne yatay seyirle başlayan dolar 6,85'ten işlem görüyor
Güne yatay seyirle başlayan dolar 6,85'ten işlem görüyor
İran, tarihi rekor kıran doları düşürmek için faiz artırdı
İran, tarihi rekor kıran doları düşürmek için faiz artırdı
Kendi tasarlayıp ürettiği bisikletlere talep yağıyor! Tek başına fabrika gibi çalışıyor
Kendi tasarlayıp ürettiği bisikletlere talep yağıyor! Tek başına fabrika gibi çalışıyor
Son Dakika: Araç sahiplerine kötü haber! Benzine zam geldi
Son Dakika: Araç sahiplerine kötü haber! Benzine zam geldi
Somonun kilosu 5 lira düşerek 20 liraya geriledi
Somonun kilosu 5 lira düşerek 20 liraya geriledi
IMF Türkiye için yüzde 5 küçülme tahminini değiştirmedi
IMF Türkiye için yüzde 5 küçülme tahminini değiştirmedi
Bakan Albayrak: TL'ye güvenen herkes kazanacak
Bakan Albayrak: TL'ye güvenen herkes kazanacak
Altının kilogramı 391 bin liraya yükseldi
Altının kilogramı 391 bin liraya yükseldi
Merkez Bankası piyasaya yaklaşık 9 milyar lira verdi
Merkez Bankası piyasaya yaklaşık 9 milyar lira verdi
Asırlık zeytin ağaçlarının meyvesi, açık artırmayla satılacak
Asırlık zeytin ağaçlarının meyvesi, açık artırmayla satılacak
41 yıllık Aras Kargo'yu Avusturyalılar alıyor
41 yıllık Aras Kargo'yu Avusturyalılar alıyor
Swissport, İngiltere'de 4 bin 500 kişiyi işten çıkaracak
Swissport, İngiltere'de 4 bin 500 kişiyi işten çıkaracak
Hindistan'ın geliştirdiği koronavirüs ilacı 71 dolardan satılacak
Hindistan'ın geliştirdiği koronavirüs ilacı 71 dolardan satılacak
Son dakika: AK Parti yeni kanun teklifini Meclis Başkanlığı'na sundu: Gıdada hile yapanlara ağır cezalar geliyor
Son dakika: AK Parti yeni kanun teklifini Meclis Başkanlığı'na sundu: Gıdada hile yapanlara ağır cezalar geliyor
Bodrum'da fahiş fiyat sezonu açıldı! 1,5 porsiyon döner: 370 TL
Bodrum'da fahiş fiyat sezonu açıldı! 1,5 porsiyon döner: 370 TL
Son dakika: Yeni Rekabet Kanunu ile Türkiye'ye daha çok uluslararası yatırımcı çekilecek
Son dakika: Yeni Rekabet Kanunu ile Türkiye'ye daha çok uluslararası yatırımcı çekilecek
Tarlada 1 liradan satılan karpuz üreticinin yüzünü güldürdü
Tarlada 1 liradan satılan karpuz üreticinin yüzünü güldürdü
Haber Hakkımızda Reklam Webmaster İşbirliği Künye İletişim RSS Sitene Ekle
Haberler.com Facebook Sayfası Haberler.com Twitter Sayfası Haberler.com Instagram Sayfası
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Foto Galeri
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya
Gündem Bülent Turan Volkan Bozkır Adnan Menderes Fahrettin Koca Recep Tayyip Erdoğan
Magazin Cem Yılmaz Seda Sayan Kenan Doğulu Dilan Çiçek Deniz
Spor Serdar Aziz Nihat Özdemir Ivan Obradovic Emre Belözoğlu Mert Hakan Yandaş
Daha Fazla Kadın İzmir Oyunlar İngiltere
Şu an buradasınız: BES'te kategorilerine göre en fazla kaybettiren fonlar - Ekonomi
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir] 25.6.2020 14:37:51. #1.14#
title