BES'te kategorilerine göre en fazla kaybettiren fonlar

Ziraat Hayat ve Em. K.D.B.A. EYF 0,044120 -0,51 Allianz Hayat Em. K.D.B.A. Gr.

Bireysel Emeklilik Sistemi (BES) fonları arasında kategorilere göre günlük en fazla kaybettiren fonlar şöyle:

Fon Adı Son Fiyat Son Getiri % Emeklilik Fonları (BES) - Borçlanma Araçları Ziraat Hayat ve Em. K.D.B.A. EYF 0,044120 -0,51 Allianz Hayat Em. K.D.B.A. Gr. EYF 0,079468 -0,50 Allianz Hayat Em. Bir. K.D.B.A. EYF 0,118196 -0,48 BNP Paribas Cardif Em. Bir. K.D.B.A. EYF 0,077364 -0,48 Anadolu Hayat Em. Bir. K.D.B.A. EYF 0,103293 -0,48 Emeklilik Fonları (BES) - Fon Sepeti Fonları Fiba Em. ve Hay. Kare Port. Fon Sepeti EYF 0,015448 -0,34 Allianz Yaşam ve Em. 2035 Hedef Fon Sepeti EYF 0,017743 -0,24 Emeklilik Fonları (BES) - Hisse Senedi AvivaSA Em. ve Hay. B.R.I.C. Ülkeleri Yab. Değ. EYF 0,032809 -2,35 Fiba Em. ve Hay. His. Sen. Gr. EYF 0,037807 -1,42 Allianz Yaşam ve Em. Sürd. His. Sen. EYF 0,025583 -1,24 Garanti Em. Hay. Sürd. His. Sen. EYF 0,020670 -1,23 Anadolu Hayat Em. İş Bankası İştirak Endeksi EYF 0,053754 -1,02 Emeklilik Fonları (BES) - Karma & Esnek Fonlar AvivaSA Em. ve Hay. Bir. Değ. EYF 0,062460 -1,19 Anadolu Hayat Em. Bir. Değ. EYF 0,089002 -0,74 AvivaSA Em. ve Hay. Agr. Değ. EYF 0,069533 -0,59 Anadolu Hayat Em. Agr. Değ. EYF 0,023392 -0,55 NN Hay. Em. Agr. Değ. EYF 0,013613 -0,55 Emeklilik Fonları (BES) - Katılım Fonları Bereket Em. ve Hay. Katılım His. Sen. EYF 0,041444 -0,33 Vakıf Em. ve Hay. Kat. His. Sen. EYF 0,019235 -0,31 Katılım Em. ve Hay. Katılım His. Sen. EYF 0,029137 -0,30 Halk Hayat ve Em. Katılım His. Sen. EYF 0,027711 -0,30 Fiba Em. ve Hay. Katılım Stand. EYF 0,015752 -0,27

(Not: Analiz içerikleri fonbul.com'dan alınmıştır.)

Kaynak: AA