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BES'te kategorilerine göre en fazla kaybettiren fonlar

Bireysel Emeklilik Sistemi (BES) fonları arasında kategorilere göre günlük en fazla kaybettiren fonlar şöyle:
Fon Adı Son Fiyat Son Getiri %
Emeklilik Fonları (BES) - Borçlanma Araçları


Allianz Hayat Em. Bir. K.D.B.A. EYF 0,118770 -0,17
Allianz Yaşam ve Em. Bir. K.D.B.A.

BES'te kategorilerine göre en fazla kaybettiren fonlar
24.06.2020 15:09 | Son Güncelleme: 24.06.2020 15:12

Bireysel Emeklilik Sistemi (BES) fonları arasında kategorilere göre günlük en fazla kaybettiren fonlar şöyle:

Fon Adı Son Fiyat Son Getiri %
Emeklilik Fonları (BES) - Borçlanma Araçları
Allianz Hayat Em. Bir. K.D.B.A. EYF 0,118770 -0,17
Allianz Yaşam ve Em. Bir. K.D.B.A. EYF 0,117504 -0,16
Anadolu Hayat Em. Bir. K.D.B.A. EYF 0,103793 -0,16
Fiba Em. ve Hay.D.B.A. EYF 0,060842 -0,16
Cigna Finans Em. ve Hay. Dış Borç. Araç. EYF 0,012202 -0,16
Emeklilik Fonları (BES) - Hisse Senedi
Fiba Em. ve Hay. His. Sen. Gr. EYF 0,038353 -0,87
Emeklilik Fonları (BES) - Karma & Esnek Fonlar
Fiba Em. ve Hay. Osmanlı Port. Değ. EYF 0,020006 -0,48
Vakıf Em. ve Hay. Pera 2 Değ. Gr. EYF 0,020109 -0,13
Allianz Yaşam ve Em. Din. Değ. EYF 0,022653 -0,07
Fiba Em. ve Hay. Oyak Port. Değ. EYF 0,040963 -0,06
Aegon Emeklilik ve Hay. Karma EYF 0,078885 -0,05
Emeklilik Fonları (BES) - Katılım Fonları
Katılım Em. ve Hay. Agr. Katılım Değ. (Döviz) EYF 0,025008 -0,13
(Not: Analiz içerikleri fonbul.com'dan alınmıştır.)

Kaynak: AA

Ekonomi Manşet

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