BES'te kategorilerine göre en fazla kaybettiren fonlar

BNP Paribas Cardif Em. Bir. K.D.B.A. EYF 0,077846 -0,26 Anadolu Hayat Em. Bir. K.D.B.A.

Bireysel Emeklilik Sistemi (BES) fonları arasında kategorilere göre günlük en fazla kaybettiren fonlar şöyle:

Fon Adı Son Fiyat Son Getiri % Emeklilik Fonları (BES) - Borçlanma Araçları BNP Paribas Cardif Em. Bir. K.D.B.A. EYF 0,077846 -0,26 Anadolu Hayat Em. Bir. K.D.B.A. EYF 0,103963 -0,25 Allianz Hayat Em. K.D.B.A. Gr. EYF 0,079983 -0,24 Allianz Hayat Em. Bir. K.D.B.A. EYF 0,118970 -0,24 Allianz Yaşam ve Em. Bir. K.D.B.A. EYF 0,117697 -0,24 Emeklilik Fonları (BES) - Hisse Senedi Anadolu Hayat Em. B.R.I.C. Ülkeler Yab. Değ. EYF 0,038029 -0,11 Emeklilik Fonları (BES) - Karma & Esnek Fonlar Vakıf Em.ve Hay. Turkcell Grb.Çal.Yön.Pera1 Değ.EYF 0,019197 -2,06 Anadolu Hayat Em. Bir. Değ. EYF 0,088691 -0,46 Allianz Yaşam ve Em. Karma EYF 0,145640 -0,30 Allianz Hayat Em. Karma EYF 0,080929 -0,23 Allianz Yaşam ve Em. Karma Gr. EYF 0,101654 -0,16

(Not: Analiz içerikleri fonbul.com'dan alınmıştır.)

Kaynak: AA