BES'te kategorilerine göre en fazla kaybettiren fonlar

Bireysel Emeklilik Sistemi (BES) fonları arasında kategorilere göre günlük en fazla kaybettiren fonlar şöyle:

Fon Adı Son Fiyat Son Getiri % Emeklilik Fonları (BES) - Borçlanma Araçları Anadolu Hayat Em. İki. K.D.B.A. EYF 0,079234 -0,29 Allianz Hayat Em. İki. K.D.B.A. EYF 0,075864 -0,25 Fiba Em. ve Hay. Oyak Port. K.D.B.A. EYF 0,045392 -0,14 Ziraat Hayat ve Em. K.D.B.A. EYF 0,044476 -0,10 NN Hay. Em. Değ. EYF 0,063485 -0,09 Emeklilik Fonları (BES) - Hisse Senedi Fiba Em. ve Hay. His. Sen. EYF 0,084877 -0,19 Anadolu Hayat Em. İş Bankası İştirak Endeksi EYF 0,052511 -0,09 Emeklilik Fonları (BES) - Karma & Esnek Fonlar Fiba Em. ve Hay. Tacirler Por. Değ. EYF 0,019090 -0,81 Vakıf Em. ve Hay. Pera 2 Değ. Gr. EYF 0,020126 -0,19 Fiba Em. ve Hay. İstanbul Port. Değ. EYF 0,017290 -0,16 AvivaSA Em. ve Hay. Bir. Değ. EYF 0,062858 -0,11 Fiba Em. ve Hay. Perform Portföy Değ. EYF 0,013478 -0,10 Emeklilik Fonları (BES) - Katılım Fonları Halk Hayat ve Em. Katılım His. Sen. EYF 0,027620 -0,05 Vakıf Em. ve Hay. Kat. His. Sen. EYF 0,019175 -0,04 Emeklilik Fonları (BES) - Kıymetli Madenler Ziraat Hayat ve Em. Altın Katılım EYF 0,040676 -0,14 Vakıf Em. ve Hay. Altın Katılım EYF 0,042442 -0,12 Metlife Emeklilik ve Hayat A.Ş.Altın Katılım EYF 0,012597 -0,12 NN Hay. Em. Altın EYF 0,024778 -0,12 Axa Hayat ve Em. Altın Katılım EYF 0,037375 -0,11

(Not: Analiz içerikleri fonbul.com'dan alınmıştır.)

Kaynak: AA