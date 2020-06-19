BES'te kategorilerine göre en fazla kaybettiren fonlar
Bireysel Emeklilik Sistemi (BES) fonları arasında kategorilere göre günlük en fazla kaybettiren fonlar şöyle:
Fon Adı Son Fiyat Son Getiri %
Emeklilik Fonları (BES) - Borçlanma Araçları
Cigna Finans Em. ve Hay. Dış Borç. Araç. EYF 0,012233 -0,02
Allianz Hayat Em. K.D.B.A. Gr.
19.06.2020 14:33 | Son Güncelleme: 19.06.2020 14:33
Bireysel Emeklilik Sistemi (BES) fonları arasında kategorilere göre günlük en fazla kaybettiren fonlar şöyle:
|Fon Adı
|Son Fiyat
|Son Getiri %
|Emeklilik Fonları (BES) - Borçlanma Araçları
|Cigna Finans Em. ve Hay. Dış Borç. Araç. EYF
|0,012233
|-0,02
|Allianz Hayat Em. K.D.B.A. Gr. EYF
|0,080099
|-0,02
|Emeklilik Fonları (BES) - Hisse Senedi
|Allianz Yaşam ve Em. Koç İştirak Endeksi EYF
|0,034192
|-0,35
|Anadolu Hayat Em. B.R.I.C. Ülkeler Yab. Değ. EYF
|0,037505
|-0,06
|Emeklilik Fonları (BES) - Karma & Esnek Fonlar
|Fiba Em. ve Hay. Tacirler Por. Değ. EYF
|0,019245
|-1,52
|Vakıf Em. ve Hay. Pera 2 Değ. Gr. EYF
|0,020165
|-0,21
|Garanti Em. Hay.Mutlak Getiri Hedefli Değ. EYF
|0,022474
|-0,20
|BNP Paribas Cardif Emeklilik Katılım Katkı EYF
|0,013631
|-0,15
|NN Hay. Em. Katılım Kat. EYF
|0,011249
|-0,14
|Emeklilik Fonları (BES) - Katılım Fonları
|Fiba Em. ve Hay. Katılım Stand. EYF
|0,015676
|-0,12
|Katılım Em. ve Hay. Katılım Değ. Gr. EYF
|0,024502
|-0,11
|Katılım Em. ve Hay. Kamu Kira Sert. Katılım EYF
|0,013546
|-0,07
|MetLife Em. ve Hay. Katılım Stand. EYF
|0,018982
|-0,05
|Bereket Em. ve Hay. Katılım Değ. Gr. EYF
|0,025791
|-0,03
Kaynak: AA