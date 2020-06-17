BES'te kategorilerine göre en fazla kaybettiren fonlar
Bireysel Emeklilik Sistemi (BES) fonları arasında kategorilere göre günlük kaybettiren fon şöyle:
Fon Adı Son Fiyat Son Getiri %
Emeklilik Fonları (BES) - Karma & Esnek Fonlar.
17.06.2020 14:49 | Son Güncelleme: 17.06.2020 15:12
Bireysel Emeklilik Sistemi (BES) fonları arasında kategorilere göre günlük kaybettiren fon şöyle:
|Fon Adı
|Son Fiyat
|Son Getiri %
|Emeklilik Fonları (BES) - Karma & Esnek Fonlar
|Fiba Em. ve Hay. Perform Portföy Değ. EYF
|0,013484
|-0,01
Kaynak: AA