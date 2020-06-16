BES'te kategorilerine göre en fazla kaybettiren fonlar

BNP Paribas Cardif Em. İki. K.D.B.A. EYF 0,080545 -0,73 Fiba Em. ve Hay. Oyak Port. K.D.B.A.

Bireysel Emeklilik Sistemi (BES) fonları arasında kategorilere göre günlük en fazla kaybettiren fonlar şöyle:

Fon Adı Son Fiyat Son Getiri % Emeklilik Fonları (BES) - Borçlanma Araçları BNP Paribas Cardif Em. İki. K.D.B.A. EYF 0,080545 -0,73 Fiba Em. ve Hay. Oyak Port. K.D.B.A. EYF 0,044759 -0,71 Allianz Hayat Em. İki. K.D.B.A. EYF 0,075270 -0,68 Anadolu Hayat Em. İki. K.D.B.A. EYF 0,078549 -0,66 Halk Hayat ve Em. K.D.B.A. EYF 0,040801 -0,59 Emeklilik Fonları (BES) - Fon Sepeti Fonları Allianz Yaşam ve Em. 2035 Hedef Fon Sepeti EYF 0,017364 -0,45 Fiba Em. ve Hay. Kare Port. Fon Sepeti EYF 0,015209 -0,05 Emeklilik Fonları (BES) - Hisse Senedi Anadolu Hayat Em. B.R.I.C. Ülkeler Yab. Değ. EYF 0,036436 -2,84 Allianz Yaşam ve Em. Koç İştirak Endeksi EYF 0,033631 -1,21 Fiba Em. ve Hay. His. Sen. Gr. EYF 0,036656 -0,89 Garanti Em. Hay. Sürd. His. Sen. EYF 0,019953 -0,60 Fiba Em. ve Hay. Oyak Port. His. Sen. EYF 0,058888 -0,59 Emeklilik Fonları (BES) - Karma & Esnek Fonlar Anadolu Hayat Em. Bir. Değ. EYF 0,085786 -1,52 Allianz Yaşam ve Em. Karma EYF 0,140836 -1,37 Allianz Hayat Em. Karma EYF 0,078205 -1,35 Allianz Yaşam ve Em. Karma Gr. EYF 0,098224 -1,33 Allianz Yaşam ve Em. Atak Değ. Gr. EYF 0,031469 -0,82 Emeklilik Fonları (BES) - Katılım Fonları Vakıf Em. ve Hay. Kat. His. Sen. EYF 0,018666 -0,19 Halk Hayat ve Em. Katılım His. Sen. EYF 0,026891 -0,19 Garanti Em. Hay. Katılım Değ. EYF 0,028252 -0,14 Bereket Em. ve Hay. Muh. Katılım Değ. EYF 0,024393 -0,09 Bereket Em. ve Hay. Büyüme Katılım Değ. EYF 0,026344 -0,06 Emeklilik Fonları (BES) - Kıymetli Madenler NN Hay. Em. Altın EYF 0,024494 -0,95 Ziraat Hayat ve Em. Altın Katılım EYF 0,040206 -0,95 AvivaSA Em. ve Hay. Altın EYF 0,040732 -0,94 Axa Hayat ve Em. Altın Katılım EYF 0,036948 -0,94 BNP Paribas Cardif Em. Altın EYF 0,039372 -0,94

(Not: Analiz içerikleri fonbul.com'dan alınmıştır.)

Kaynak: AA