BES'te kategorilerine göre en fazla kaybettiren fonlar

Allianz Hayat Em. K.D.B.A. Gr. EYF 0,078673 -1,16 BNP Paribas Cardif Em. Bir. K.D.B.A.

Bireysel Emeklilik Sistemi (BES) fonları arasında kategorilere göre günlük en fazla kaybettiren fonlar şöyle:

Fon Adı Son Fiyat Son Getiri % Emeklilik Fonları (BES) - Borçlanma Araçları Allianz Hayat Em. K.D.B.A. Gr. EYF 0,078673 -1,16 BNP Paribas Cardif Em. Bir. K.D.B.A. EYF 0,076602 -1,15 Allianz Yaşam ve Em. Bir. K.D.B.A. EYF 0,115913 -1,15 Allianz Hayat Em. Bir. K.D.B.A. EYF 0,117075 -1,15 Anadolu Hayat Em. Bir. K.D.B.A. EYF 0,102284 -1,13 Emeklilik Fonları (BES) - Fon Sepeti Fonları Fiba Em. ve Hay. Kare Port. Fon Sepeti EYF 0,015160 -0,22 Allianz Yaşam ve Em. 2035 Hedef Fon Sepeti EYF 0,017390 -0,18 Emeklilik Fonları (BES) - Hisse Senedi AvivaSA Em. ve Hay. B.R.I.C. Ülkeleri Yab. Değ. EYF 0,031806 -4,41 Anadolu Hayat Em. B.R.I.C. Ülkeler Yab. Değ. EYF 0,037199 -3,93 Allianz Yaşam ve Em. BIST Temettü Endeksi EYF 0,024702 -0,68 MetLife Em. ve Hay. His. Sen. EYF 0,026785 -0,55 AvivaSA Em. ve Hay. Tem. Ödeyen Şir. His. Sen. EYF 0,040220 -0,49 Emeklilik Fonları (BES) - Karma & Esnek Fonlar AvivaSA Em. ve Hay. Bir. Değ. EYF 0,061718 -2,37 Anadolu Hayat Em. Bir. Değ. EYF 0,087322 -1,60 Allianz Yaşam ve Em. Karma EYF 0,142820 -0,86 Allianz Hayat Em. Karma EYF 0,079297 -0,83 Allianz Yaşam ve Em. Karma Gr. EYF 0,099556 -0,80 Emeklilik Fonları (BES) - Katılım Fonları Katılım Em. ve Hay. Agr. Katılım Değ. (Döviz) EYF 0,024749 -0,21 Katılım Em. ve Hay. Katılım Değ. Gr. EYF 0,023993 -0,19 Fiba Em. ve Hay. Katılım Stand. EYF 0,015511 -0,11 Katılım Em. ve Hay. Katılım Stand. EYF 0,020359 -0,05 Vakıf Em. ve Hay. Kat. His. Sen. EYF 0,018535 -0,04

(Not: Analiz içerikleri fonbul.com'dan alınmıştır.)

Kaynak: AA