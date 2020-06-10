BES'te kategorilerine göre en fazla kaybettiren fonlar

Anadolu Hayat Em. Bir. K.D.B.A. EYF 0,103507 -0,46 Ziraat Hayat ve Em. K.D.B.A.

Bireysel Emeklilik Sistemi (BES) fonları arasında kategorilere göre günlük en fazla kaybettiren fonlar şöyle:

Fon Adı Son Fiyat Son Getiri % Emeklilik Fonları (BES) - Borçlanma Araçları Anadolu Hayat Em. Bir. K.D.B.A. EYF 0,103507 -0,46 Ziraat Hayat ve Em. K.D.B.A. EYF 0,044213 -0,46 Allianz Yaşam ve Em. Bir. K.D.B.A. EYF 0,117296 -0,45 Allianz Hayat Em. K.D.B.A. Gr. EYF 0,079624 -0,44 BNP Paribas Cardif Em. Bir. K.D.B.A. EYF 0,077474 -0,44 Emeklilik Fonları (BES) - Fon Sepeti Fonları Allianz Yaşam ve Em. 2035 Hedef Fon Sepeti EYF 0,017388 -0,23 Fiba Em. ve Hay. Kare Port. Fon Sepeti EYF 0,015190 -0,16 Emeklilik Fonları (BES) - Hisse Senedi AvivaSA Em. ve Hay. B.R.I.C. Ülkeleri Yab. Değ. EYF 0,033459 -0,95 Allianz Yaşam ve Em. Sürd. His. Sen. EYF 0,024719 -0,80 Fiba Em. ve Hay. Oyak Port. His. Sen. EYF 0,058937 -0,76 Garanti Em. Hay. Sürd. His. Sen. EYF 0,019977 -0,74 Aegon Emeklilik ve Hay. His. Sen. EYF 0,098634 -0,74 Emeklilik Fonları (BES) - Karma & Esnek Fonlar Vakıf Em.ve Hay. Turkcell Grb.Çal.Yön.Pera1 Değ.EYF 0,017541 -1,01 AvivaSA Em. ve Hay. Katkı EYF 0,018585 -0,61 Halk Hayat ve Em. Katkı EYF 0,018345 -0,57 Vakıf Em. ve Hay. Katkı EYF 0,018524 -0,57 Ziraat Hayat ve Em. Katkı EYF 0,019662 -0,57 Emeklilik Fonları (BES) - Katılım Fonları Vakıf Em. ve Hay. Kat. His. Sen. EYF 0,018424 -0,34 Halk Hayat ve Em. Katılım His. Sen. EYF 0,026539 -0,33 Vakıf Em. ve Hay. Katılım Din. Değ. Gr. EYF 0,031278 -0,07 Bereket Em. ve Hay. Büyüme Katılım Değ. EYF 0,026167 -0,06 AvivaSA Em. ve Hay. Katılım Stand. EYF 0,016895 -0,05

(Not: Analiz içerikleri fonbul.com'dan alınmıştır.)

Kaynak: AA