BES'te kategorilerine göre en fazla kaybettiren fonlar
Bireysel Emeklilik Sistemi (BES) fonları arasında kategorilere göre günlük en fazla kaybettiren fonlar şöyle:
Fon Adı Son Fiyat Son Getiri %
Emeklilik Fonları (BES) - Borçlanma Araçları
Cigna Finans Em. ve Hay.Borç. Araç. EYF 0,011059 -0,01
Emeklilik Fonları (BES) - Hisse Senedi.
08.06.2020 14:51 | Son Güncelleme: 08.06.2020 14:51
Bireysel Emeklilik Sistemi (BES) fonları arasında kategorilere göre günlük en fazla kaybettiren fonlar şöyle:
|Fon Adı
|Son Fiyat
|Son Getiri %
|Emeklilik Fonları (BES) - Borçlanma Araçları
|Cigna Finans Em. ve Hay.Borç. Araç. EYF
|0,011059
|-0,01
|Emeklilik Fonları (BES) - Hisse Senedi
|Fiba Em. ve Hay. His. Sen. EYF
|0,081755
|-0,10
|Emeklilik Fonları (BES) - Karma & Esnek Fonlar
|Fiba Em. ve Hay. Tacirler Por. Değ. EYF
|0,018501
|-0,77
|Allianz Yaşam ve Em. Ata Fin. Din. Değ. Gr. EYF
|0,018965
|-0,18
|Fiba Em. ve Hay. Perform Portföy Değ. EYF
|0,013365
|-0,14
|Halk Hayat ve Em. Katılım Din. Değ. EYF
|0,023713
|-0,13
|Vakıf Em. ve Hay. Pera 2 Değ. Gr. EYF
|0,020014
|-0,12
|Emeklilik Fonları (BES) - Katılım Fonları
|Axa Hayat ve Em. Katılım Değ. EYF
|0,024980
|-0,16
|MetLife Em. ve Hay. Katılım Stand. EYF
|0,018870
|-0,15
|Vakıf Em. ve Hay. Kat. His. Sen. EYF
|0,018498
|-0,13
|Bereket Em. ve Hay. Büyüme Katılım Değ. EYF
|0,026177
|-0,13
|Vakıf Em. ve Hay. Katılım Din. Değ. Gr. EYF
|0,031287
|-0,13
Kaynak: AA