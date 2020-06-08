BES'te kategorilerine göre en fazla kaybettiren fonlar

Cigna Finans Em. ve Hay.Borç. Araç. EYF 0,011059 -0,01 Emeklilik Fonları (BES) - Hisse Senedi.

Bireysel Emeklilik Sistemi (BES) fonları arasında kategorilere göre günlük en fazla kaybettiren fonlar şöyle:

Fon Adı Son Fiyat Son Getiri % Emeklilik Fonları (BES) - Borçlanma Araçları Cigna Finans Em. ve Hay.Borç. Araç. EYF 0,011059 -0,01 Emeklilik Fonları (BES) - Hisse Senedi Fiba Em. ve Hay. His. Sen. EYF 0,081755 -0,10 Emeklilik Fonları (BES) - Karma & Esnek Fonlar Fiba Em. ve Hay. Tacirler Por. Değ. EYF 0,018501 -0,77 Allianz Yaşam ve Em. Ata Fin. Din. Değ. Gr. EYF 0,018965 -0,18 Fiba Em. ve Hay. Perform Portföy Değ. EYF 0,013365 -0,14 Halk Hayat ve Em. Katılım Din. Değ. EYF 0,023713 -0,13 Vakıf Em. ve Hay. Pera 2 Değ. Gr. EYF 0,020014 -0,12 Emeklilik Fonları (BES) - Katılım Fonları Axa Hayat ve Em. Katılım Değ. EYF 0,024980 -0,16 MetLife Em. ve Hay. Katılım Stand. EYF 0,018870 -0,15 Vakıf Em. ve Hay. Kat. His. Sen. EYF 0,018498 -0,13 Bereket Em. ve Hay. Büyüme Katılım Değ. EYF 0,026177 -0,13 Vakıf Em. ve Hay. Katılım Din. Değ. Gr. EYF 0,031287 -0,13

(Not: Analiz içerikleri fonbul.com'dan alınmıştır.)

Kaynak: AA