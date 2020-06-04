BES'te kategorilerine göre en fazla kaybettiren fonlar

AvivaSA Em. ve Hay. İki. Değ. EYF 0,050170 -0,22 Garanti Em. Hay. Değ.

Bireysel Emeklilik Sistemi (BES) fonları arasında kategorilere göre günlük en fazla kaybettiren fonlar şöyle:

Fon Adı Son Fiyat Son Getiri % Emeklilik Fonları (BES) - Borçlanma Araçları AvivaSA Em. ve Hay. İki. Değ. EYF 0,050170 -0,22 Garanti Em. Hay. Değ. EYF 0,064611 -0,20 Anadolu Hayat Em. Temk. Değ. EYF 0,069845 -0,01 Emeklilik Fonları (BES) - Karma & Esnek Fonlar Fiba Em. ve Hay. Perform Portföy Değ. EYF 0,013328 -0,55 Allianz Yaşam ve Em. Ata Fin. Din. Değ. Gr. EYF 0,018974 -0,37 Vakıf Em. ve Hay. Pera 2 Değ. Gr. EYF 0,020060 -0,17 Garanti Em. Hay. Üçüncü Değişken EYF 0,026574 -0,17 NN Hay. Em. Qinvest Port. Temk. Değ. EYF 0,016055 -0,12 Emeklilik Fonları (BES) - Katılım Fonları Katılım Em. ve Hay. Agr. Katılım Değ. (Döviz) EYF 0,024436 -0,63 Katılım Em. ve Hay. Emlak Kat. Bank. Kat. Değ. EYF 0,012579 -0,32 Bereket Em. ve Hay. Muh. Katılım Değ. EYF 0,024248 -0,19 Fiba Em. ve Hay. Mükafat Port. Katılım Değ. EYF 0,016905 -0,05 Garanti Em. Hay. Katılım Değ. EYF 0,028120 -0,05 Emeklilik Fonları (BES) - Kıymetli Madenler Ziraat Hayat ve Em. Altın Katılım EYF 0,039765 -1,92 NN Hay. Em. Altın EYF 0,024233 -1,92 AvivaSA Em. ve Hay. Altın EYF 0,040292 -1,92 Allianz Hayat Em. Altın EYF 0,038148 -1,92 Metlife Emeklilik ve Hayat A.Ş.Altın Katılım EYF 0,012329 -1,92

(Not: Analiz içerikleri fonbul.com'dan alınmıştır.)

Kaynak: AA