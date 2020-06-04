BES'te kategorilerine göre en fazla kaybettiren fonlar
Bireysel Emeklilik Sistemi (BES) fonları arasında kategorilere göre günlük en fazla kaybettiren fonlar şöyle:
Fon Adı Son Fiyat Son Getiri %
Emeklilik Fonları (BES) - Borçlanma Araçları
AvivaSA Em. ve Hay. İki. Değ. EYF 0,050170 -0,22
Garanti Em. Hay. Değ.
04.06.2020 15:11 | Son Güncelleme: 04.06.2020 15:11
Bireysel Emeklilik Sistemi (BES) fonları arasında kategorilere göre günlük en fazla kaybettiren fonlar şöyle:
|Fon Adı
|Son Fiyat
|Son Getiri %
|Emeklilik Fonları (BES) - Borçlanma Araçları
|AvivaSA Em. ve Hay. İki. Değ. EYF
|0,050170
|-0,22
|Garanti Em. Hay. Değ. EYF
|0,064611
|-0,20
|Anadolu Hayat Em. Temk. Değ. EYF
|0,069845
|-0,01
|Emeklilik Fonları (BES) - Karma & Esnek Fonlar
|Fiba Em. ve Hay. Perform Portföy Değ. EYF
|0,013328
|-0,55
|Allianz Yaşam ve Em. Ata Fin. Din. Değ. Gr. EYF
|0,018974
|-0,37
|Vakıf Em. ve Hay. Pera 2 Değ. Gr. EYF
|0,020060
|-0,17
|Garanti Em. Hay. Üçüncü Değişken EYF
|0,026574
|-0,17
|NN Hay. Em. Qinvest Port. Temk. Değ. EYF
|0,016055
|-0,12
|Emeklilik Fonları (BES) - Katılım Fonları
|Katılım Em. ve Hay. Agr. Katılım Değ. (Döviz) EYF
|0,024436
|-0,63
|Katılım Em. ve Hay. Emlak Kat. Bank. Kat. Değ. EYF
|0,012579
|-0,32
|Bereket Em. ve Hay. Muh. Katılım Değ. EYF
|0,024248
|-0,19
|Fiba Em. ve Hay. Mükafat Port. Katılım Değ. EYF
|0,016905
|-0,05
|Garanti Em. Hay. Katılım Değ. EYF
|0,028120
|-0,05
|Emeklilik Fonları (BES) - Kıymetli Madenler
|Ziraat Hayat ve Em. Altın Katılım EYF
|0,039765
|-1,92
|NN Hay. Em. Altın EYF
|0,024233
|-1,92
|AvivaSA Em. ve Hay. Altın EYF
|0,040292
|-1,92
|Allianz Hayat Em. Altın EYF
|0,038148
|-1,92
|Metlife Emeklilik ve Hayat A.Ş.Altın Katılım EYF
|0,012329
|-1,92
Kaynak: AA