BES'te kategorilerine göre en fazla kaybettiren fonlar

Allianz Hayat Em. Borç. Araç. EYF 0,077231 -0,50 AvivaSA Em. ve Hay. Orta Vad. Borç. Araç.

Bireysel Emeklilik Sistemi (BES) fonları arasında kategorilere göre günlük en fazla kaybettiren fonlar şöyle:

Fon Adı Son Fiyat Son Getiri % Emeklilik Fonları (BES) - Borçlanma Araçları Allianz Hayat Em. Borç. Araç. EYF 0,077231 -0,50 AvivaSA Em. ve Hay. Orta Vad. Borç. Araç. EYF 0,074170 -0,44 Anadolu Hayat Em. İki. Borç. Araç. Gr. EYF 0,077256 -0,39 AvivaSA Em. ve Hay. Borç. Araç. EYF 0,072551 -0,38 Garanti Em. Hay. K.B.A. EYF 0,042680 -0,38 Emeklilik Fonları (BES) - Karma & Esnek Fonlar Fiba Em. ve Hay. Perform Portföy Değ. EYF 0,013402 -0,69 Fiba Em. ve Hay. Tacirler Por. Değ. EYF 0,018580 -0,54 Allianz Yaşam ve Em. Katkı EYF 0,019273 -0,50 AvivaSA Em. ve Hay. Katkı EYF 0,018671 -0,47 Cigna Finans Em. ve Hay. Katkı EYF 0,019506 -0,45 Emeklilik Fonları (BES) - Katılım Fonları Katılım Em. ve Hay. Agr. Katılım Değ. (Döviz) EYF 0,024591 -0,22 Katılım Em. ve Hay. Emlak Kat. Bank. Kat. Değ. EYF 0,012619 -0,13 Emeklilik Fonları (BES) - Kıymetli Madenler Bereket Em. ve Hay. Altın Katılım EYF 0,040824 -0,21 Halk Hayat ve Em. Altın Katılım EYF 0,024950 -0,20 Vakıf Em. ve Hay. Altın Katılım EYF 0,042305 -0,19 Ziraat Hayat ve Em. Altın Katılım EYF 0,040545 -0,18 Allianz Yaşam ve Em. Altın EYF 0,039821 -0,18

(Not: Analiz içerikleri fonbul.com'dan alınmıştır.)

Kaynak: AA