BES'te kategorilerine göre en fazla kaybettiren fonlar

Ziraat Hayat ve Em. K.B.A. EYF 0,020054 -0,02 Cigna Finans Em. ve Hay. K.B.A. Gr.

Bireysel Emeklilik Sistemi (BES) fonları arasında kategorilere göre günlük en fazla kaybettiren fonlar şöyle:

Fon Adı Son Fiyat Son Getiri % Emeklilik Fonları (BES) - Borçlanma Araçları Ziraat Hayat ve Em. K.B.A. EYF 0,020054 -0,02 Cigna Finans Em. ve Hay. K.B.A. Gr. EYF 0,020473 -0,02 Cigna Finans Em. ve Hay. K.B.A. EYF 0,030309 -0,02 Anadolu Hayat Em. İki. Borç. Araç. EYF 0,076200 -0,02 AvivaSA Em. ve Hay. Borç. Araç. Gr. EYF 0,060527 -0,01 Emeklilik Fonları (BES) - Fon Sepeti Fonları Allianz Yaşam ve Em. 2035 Hedef Fon Sepeti EYF 0,017013 -0,08 Emeklilik Fonları (BES) - Hisse Senedi Allianz Yaşam ve Em. Koç İştirak Endeksi EYF 0,032360 -0,92 Anadolu Hayat Em. B.R.I.C. Ülkeler Yab. Değ. EYF 0,035310 -0,62 Allianz Yaşam ve Em. Sürd. His. Sen. EYF 0,023929 -0,40 Garanti Em. Hay. Sürd. His. Sen. EYF 0,019309 -0,33 Cigna Finans Em. ve Hay. Bir. His. Sen. EYF 0,063204 -0,16 Emeklilik Fonları (BES) - Karma & Esnek Fonlar NN Hay. Em. Katılım Kat. EYF 0,010984 -0,19 Cigna Finans Em. ve Hay. Din. Değ. EYF 0,028501 -0,16 Fiba Em. ve Hay. Den. Değ. EYF 0,075905 -0,10 Fiba Em. ve Hay. Osmanlı Port. Değ. EYF 0,019062 -0,07 Garanti Em. Hay. Üçüncü Değişken EYF 0,026454 -0,06 Emeklilik Fonları (BES) - Katılım Fonları Anadolu Hayat Em. Katılım Stand. EYF 0,023944 -0,04

(Not: Analiz içerikleri fonbul.com'dan alınmıştır.)

Kaynak: AA